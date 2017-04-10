13:58, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Malatya merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±



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Malatya merkezli 3 ildeki FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MalatyaÂ merkezli 3 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonda 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kamu Hastaneleri, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi, Turgut Ã–zal TÄ±p FakÃ¼ltesi personeline yÃ¶nelik Malatya merkezli,Â AnkaraÂ veÂ AdÄ±yaman'da 15 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyon kapsamÄ±nda adreslerde yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Firari 4 zanlÄ±nÄ±n ise arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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