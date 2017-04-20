14:17, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Tunceli ÅŸehitleri son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanÄ±yor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'ninÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esindeÂ helikopterinÂ dÃ¼ÅŸmesi sonucuÂ ÅŸehitÂ olanÂ polis memuru CandaÅŸ KaplanÂ memleketi Malatya'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Åžehit polis memuru Kaplan'Ä±n (26) cenazesi, Malatya Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan helallik alÄ±nmak Ã¼zere merkez Battalgazi ilÃ§esi HacÄ± Abdi Mahallesi HancarlÄ± Sokak'taki babaevine getirildi.

AkÃ§adaÄŸ Belediyesinde CHP'li meclis Ã¼yesi olan ÅŸehidin babasÄ± Mustafa Kaplan, annesi GÃ¼lbahar ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asker olarak vatani gÃ¶revini yapan kardeÅŸi Ã‡aÄŸdaÅŸ Kaplan ile yakÄ±nlarÄ± tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Baba Mustafa Kaplan'Ä±n, metanetini koruduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi AkÃ§adaÄŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± OrtakÃ¶y Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±na getirilen ÅŸehidin tabutu baÅŸÄ±nda Alevi dedesi dua ettirdi.

Bu sÄ±rada ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Daha sonra Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ãœmit Ã‡imen'in kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ±, mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸÄ± verildi.

POLÄ°S MEMURU GÃœDENDEDE'NÄ°N CENAZESÄ° KONYA'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Åžehit polis memuru Azam GÃ¼dendede'nin cenazesi de Konya'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Åžehidin naaÅŸÄ± Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alÄ±narak, helallik alÄ±nmak Ã¼zere merkez Karatay ilÃ§esi Sedirler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.Â

Bu sÄ±rada ÅŸehidin babasÄ± Muzaffer GÃ¼dendede, "Aslan oÄŸlum benim. Allah'Ä±n izniyle kuvvetliyiz, dik duracaÄŸÄ±z. Onun babasÄ±yÄ±m, yÃ¼rekliyim Allah'Ä±n izniyle." dedi.

Amca KazÄ±m GÃ¼dendede ise Azam'Ä±n, TÃ¼rklÃ¼k gurur ve ÅŸuuru, Ä°slam ahlak ve fazileti doÄŸrultusunda yetiÅŸtirilmiÅŸ bir kahraman olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Åžehit Azam GÃ¼dendede'nin mukaddesat uÄŸruna ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden KazÄ±m GÃ¼dendede, "YeÄŸenim ezan, vatan ve bayrak iÃ§in ÅŸehit oldu. DiÄŸer 11 arkadaÅŸÄ± da aynÄ± ÅŸekilde ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼. Vatan sevgisini bilmeyen ÅŸerefsiz ve adiler, bu memleketi hiÃ§bir zaman bÃ¶lemeyecek." ifadesini kullandÄ±.

Åžehidin naaÅŸÄ± Konya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ali AkpÄ±nar'Ä±n Tarihi Namazgah'ta kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, polis ÅŸehitliÄŸine gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda defnedildi.Â

ÅžEHÄ°T ASTSUBAY KARAMAN'IN CENAZESÄ° Ã‡ORUM'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Yavuz Selim Karaman'Ä±n cenazesi de memleketi Ã‡orum'un Sungurlu ilÃ§esinde topraÄŸa verildi.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alÄ±nan ÅŸehidin naaÅŸÄ±, konvoy eÅŸliÄŸinde AkÃ§ay Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karaman'Ä±n cenazesi, AtatÃ¼rk MeydanÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Åžehidin annesi Mine, babasÄ± Hasan, kardeÅŸi Mehmet Akif Karaman ve silah arkadaÅŸlarÄ±, TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžehidin babaannesi Meryem Karaman da ambulansla meydana getirildikten sonra sedyeden torununun tabutuna son kez baktÄ±.Â

Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ahmet AkÄ±n tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip cenaze namazÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±. Åžehidin cenazesi daha sonra KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitlikte defnedildi.

ÅžEHÄ°T HAKÄ°M ALAN'IN CENAZESÄ° ORDU'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Åžehit hakim Onur Alan'Ä±n cenazesi ise memleketi Ordu'da topraÄŸa verildi.

Ordu Devlet Hastanesi morgundan alÄ±nan Alan'Ä±n naaÅŸÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi cenaze nakil aracÄ±yla KarapÄ±nar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Hakim Alan iÃ§in babaevi Ã¶nÃ¼nde yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla helallik alÄ±ndÄ±.Â

AltÄ±nordu ilÃ§esindeki Ulu Camii'ne getirilen Alan'Ä±n cenazesi iÃ§in burada tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.Â

Anne Fatma, baba Mahmut ve abla Pelin Alan, tabutun baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Anne Fatma ve abla Pelin Alan, tabuta sarÄ±larak ÅŸehidin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã¶ptÃ¼.

KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alan iÃ§in burada dua edildi.Â

Åžehit hakim Onur Alan'Ä±n cenazesi, Garnizon ÅžehitliÄŸi'nde topraÄŸa verildi.

ÅžEHÄ°T POLÄ°S MEMURU DERELÄ°'NÄ°N CENAZESÄ° BÄ°GADÄ°Ã‡'TE TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Åžehit polis memuru Ekrem Dereli'nin cenazesi, memleketi BalÄ±kesir'in BigadiÃ§ ilÃ§esinde topraÄŸa verildi.

Åžehidin naaÅŸÄ± BalÄ±kesir AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi morgundan alÄ±narak, helallik iÃ§in BigadiÃ§ ilÃ§esi DeÄŸirmenli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.Â

Bu sÄ±rada ÅŸehidin babasÄ± Ä°brahim, eÅŸi Rebia, kÄ±zÄ± BetÃ¼l ve oÄŸlu Enes Dereli gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžehidin eÅŸi Rebia Dereli, hasta olduÄŸu iÃ§in sedye Ã¼zerinde cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Daha sonra ÅŸehidin naaÅŸÄ±, mahalle meydanÄ±na getirildi ve Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DeÄŸirmenli Mahallesi MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedildi.

Cenaze tÃ¶renine, ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Vali Ersin YazÄ±cÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Edip UÄŸur, Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Zeybek ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.