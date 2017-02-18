14:23, 20 Nisan 2017 Perşembe

Poroşenko Rusya'ya çattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda dondurulmuş bir çatışma değil, sıcak bir savaş yaşandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Poroşenko, İngiliz Sky News kanalına verdiği röportajda Donbas’taki krizi değerlendirdi. Bazı çevrelerin, Ukrayna’nın doğusundaki durumu "dondurulmuş çatışma" olarak nitelemeye çalıştığını belirten Poroşenko, “Altını çiziyorum, bu (Donbas’taki durum) dondurulmuş çatışma değil, Rusya’nın ülkeme karşı sıcak saldırısıdır.” dedi.

Donbas’ta yılın başından bu yana çatışmalarda 69 askerin hayatını kaybettiğini, 420’den fazlasının yaralandığını hatırlatan Poroşenko, “Acaba bu dondurulmuş bir çatışma mı? Bu, gerçek bir sıcak savaştır, gerçek bir saldırıdır.” ifadelerini kullandı.

Ukraynalıları öldürmeye son verinceye kadar Rusya’ya baskının sürmesi gerektiğini söyleyen Poroşenko, Ukrayna ile dünyanın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Poroşenko, Rusya’ya uygulanan yaptırımların Devlet Başkanı Vladimir Putin’i müzakere masasında tutmak için bir mekanizma olduğunu kaydetti.