Gürcistan'da Güney Kafkasya Güvenlik Forumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrar için herkesin diyalog, iş birliği ve koordinasyon içinde olması gerektiğini söyledi.
Başkent Tiflis'te Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Fonu ile Stratejik Politika Enstitüsünün iş birliğiyle 4. Uluslararası Güney Kafkasya Güvenlik Forumu düzenlendi.
Forumun açılışında konuşan Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarının sadece barış yoluyla, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve stratejik ortaklarla iş birliği içinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.
"Ülkemin yüzde 20'si işgal altında, Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey Lavrov) ise işgal altındaki toprakları bilerek ziyaret ediyor, bu bölgelerde askerileştirme süreci devam ediyor." ifadelerini kullanan Kvirikaşvili, bu sorunlara rağmen ülkesinin sürdürülebilir şekilde geliştiğini ve kalkındığını, bunu birçok ülkenin başaramayacağını dile getirdi.
Gürcistan halkı için demokrasi, güvenlik ve ekonominin güçlendirilmesi amacıyla NATO ve AB ile entegrasyonun öncelikli olduğunu belirten Kvirikaşvili, bölgede ve dünyada tüm çatışmaların barış yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.
Kvirikaşvili, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrar için herkesin iş birliği ve diyalog içinde bulunması gerektiğine işaret ederek, diyalog ve koordinasyonun barış ve istikrarı mümkün kılacağını umduğunu ifade etti.
Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması yönünde Karadeniz bölgesinde daha fazla ekonomik iş birliği yapılması gerektiğini söyleyen Kvirikaşvili, inşaatına yeni başlanan Anaklia Limanı'nın yeni İpek Yolu'nun önemli bir parçası olacağını bildirdi.
Başbakan Kvirikaşvili, "İpek Yolu bölgenin coğrafyasını tamamen değiştirecek." dedi.
Diplomatlar, Gürcü ve yabancı siyasi uzmanlar ile diğer misafirlerin katıldığı iki günlük forumda küresel ve bölgesel güvenlik gelişmeleri ele alınacak.
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