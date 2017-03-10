14:50, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Meteoroloji'den 5 il iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat iÃ§in kuvvetliÂ rÃ¼zgarÂ ve yer yerÂ fÄ±rtÄ±nauyarÄ±sÄ±Â yapÄ±ldÄ±. MeteorolojiÂ 7. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat'ta yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n yer yer 60 ila 80 kilometreye ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. VatandaÅŸlarÄ±n, meydana gelebilecek Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ veya direklerin devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksama, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± karbonmonoksit zehirlenmesi gibi durumlara karÅŸÄ± tedbirli olmasÄ± gerekiyor.Â

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