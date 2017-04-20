14:52, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ä°pek, TÃ¼rkiye'nin yeni Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu'nda, BakanlÄ±k Ä°stanbul TemsilcisiÂ Kenan Ä°pek'inÂ Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen SICA'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, forumun hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve hayata geÃ§irilmesinde gÃ¶rev alan Ä°pek'i, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerin bakanlarÄ±na tanÄ±tarak kendisine teÅŸekkÃ¼r etti.

ArdÄ±ndan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°pek'in TÃ¼rkiye'nin yeni Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°pek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun bÃ¶yle bir tebligatÄ± uluslararasÄ± toplantÄ±da yapmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir onur olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Devletler arasÄ± iliÅŸkiler belirli kurallar Ã§erÃ§evesinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n diplomatlar olarak kendilerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Ä°pek, "Biz diplomatlar da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak el birliÄŸiyle tÃ¼m sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Eminim ki TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti her zamanki bilinen duruÅŸuyla, gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle ve politikalarÄ±yla en gÃ¼zel ÅŸekilde tutumunu sÃ¼rdÃ¼recektir." dedi.

Ä°LK KEZ KARÅžILAÅžILAN BÄ°R GELENEK

DÄ±ÅŸiÅŸleri geleneÄŸinde bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin bir Ã¼lkeye atanmasÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu kiÅŸiye yÃ¼z yÃ¼ze ya da telefonla tebliÄŸ ediliyor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diledikten sonra kendinden beklenenler hakkÄ±nda kÄ±saca Ã¶n talimatlarÄ±nÄ± veriyor.

Bu geleneÄŸi Ã¶zenle sÃ¼rdÃ¼ren bir bakan olarak Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ±ya katÄ±lan bakanlar Ã¶nÃ¼nde taltif ederek Ä°pek'e yeni gÃ¶revini tebliÄŸ etmesinin, hariciye geleneÄŸinde ilk kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir jest olduÄŸu ifade edildi.

Ä°pek, AralÄ±k 2013'ten bu yana Ä°stanbul TemsilciÄŸini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ä°pek, son olarak TÃ¼rkiye'nin Addis Ababa BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.