15:10, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan NazÄ±m Hikmet'in ÅŸiirini okudu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 39. TRT UluslararasÄ± 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸiâ€™ne katÄ±lan Ã§ocuklarÄ± kabulÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, NazÄ±m Hikmet'in 1956'da yazdÄ±ÄŸÄ± ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ okudu.

NAZIM HÄ°KMET'Ä°N ÅžÄ°Ä°RÄ°NÄ° OKUDU

BakÄ±nÄ±z bizim bir ÅŸairimiz ne diyor? 'Benim sizden kendim iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey istediÄŸim yoktur. Åžeker bile yiyemez ki kaÄŸÄ±t gibi yanan Ã§ocuk. Ã‡alÄ±yorum kapÄ±nÄ±zÄ±, teyze, amca, bir imza verin. Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin ÅŸeker de yiyebilsinler.' Evet Ã§ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdum duymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Suriye'de kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len iki ikiz Ã§ocuÄŸun babasÄ±nÄ± Ã¼lkeme davet ettim. Hemen Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶mdÃ¼kten bir gÃ¼n sonraydÄ± kendisini Hatay'da aÄŸÄ±rladÄ±m. Ä°ki ikiz yavrusunu kucaÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen dÃ¼nya basÄ±nÄ± acaba bu olay karÅŸÄ±sÄ±nda ne dedi? O iki yavru inanÄ±yorum ki yÃ¼zlerce binlerce Ã§ocuk Suriye'de kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu tÃ¼r Ã¶lÃ¼mler olmasÄ±n diyoruz. TÃ¼rkiye olarak bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa isyan ederek iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz.

''HER Ã–LÃœM ERKENDÄ°R AMA Ã‡OCUK Ã–LÃœMÃœ...''

Her Ã¶lÃ¼m erkendir ama Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekten Ã§ok erkendir. Biz Ã§ocuklar yaÅŸasÄ±n istiyoruz. Ã‡ocuklar yaÅŸasÄ±n ki bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerinde daha gÃ¼zel bir dÃ¼nyanÄ±n inÅŸasÄ±na katkÄ± saÄŸlasÄ±n istiyoruz. Daha da Ã¶nemlisi Ã§ocuklar sadece yaÅŸamakla kalmasÄ±n, kendilerini gÃ¼vende hissetsinler, gÄ±dadan giyime, eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, her tÃ¼rlÃ¼ hizmeti alsÄ±nlar istiyoruz. Bunun iÃ§in sizlerin desteÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z var. Anne babalarÄ±nÄ±zdan, Ã¶ÄŸretmenlerinizden baÅŸlayarak Ã¼lkenizdeki tÃ¼m bÃ¼yÃ¼klerden, dÃ¼nyadaki Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar konusunda daha hassas olmalarÄ±nÄ± talep etmelisiniz. Emin olun siz isterseniz olur.

Ã‡eÅŸitli kamu ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla pek Ã§ok Ã¼lkede, Ã§ocuklara yÃ¶nelik yardÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Ä°nsanÄ±n, hele Ã§ocuÄŸun olduÄŸu yerde biz baÅŸka bir Ã¶lÃ§Ã¼ aramayÄ±z. DÃ¼nyadaki tÃ¼m donÃ¶rler arasÄ±nda bu konuda TÃ¼rkiye, Amerika'dan sonra ikinci sÄ±rada. AyrÄ±ca, gayrisafi milli hasÄ±laya oranla deÄŸerlendirdiÄŸimiz zaman, TÃ¼rkiye birinci sÄ±rada. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz dertliyiz. Biz mazlum ve maÄŸdurlarÄ±n yanÄ±nda yer almaya devam edeceÄŸiz.''

Ä°ÅžTE O ÅžÄ°Ä°R



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ okuduÄŸu, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' adlÄ± ÅŸiiri ÅŸÃ¶yle:



KapÄ±larÄ± Ã§alan benim

kapÄ±larÄ± birer birer.

GÃ¶zÃ¼nÃ¼ze gÃ¶rÃ¼nemem

gÃ¶ze gÃ¶rÃ¼nmez Ã¶lÃ¼ler.



HiroÅŸima'da Ã¶leli

oluyor bir on yÄ±l kadar.

Yedi yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±m,

bÃ¼yÃ¼mez Ã¶lÃ¼ Ã§ocuklar.



SaÃ§larÄ±m tutuÅŸtu Ã¶nce,

gÃ¶zlerim yandÄ± kavruldu.

Bir avuÃ§ kÃ¼l oluverdim,

kÃ¼lÃ¼m havaya savruldu.



Benim sizden kendim iÃ§in

hiÃ§bir ÅŸey istediÄŸim yok.

Åžeker bile yiyemez ki

kÃ¢at gibi yanan Ã§ocuk.



Ã‡alÄ±yorum kapÄ±nÄ±zÄ±,

teyze, amca, bir imza ver.

Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin

ÅŸeker de yiyebilsinler. (1956)

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