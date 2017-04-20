Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, uluslararası toplumun Yemen'deki krizin çözümü için acil harekete geçmemesi halinde bu yıl ülkede kıtlığın yaşanabileceği uyarısında bulundu.
McGoldrick, Yemen'deki insani duruma ilişkin Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl Yemen'de kıtlığın yaşanmasından endişe ediyoruz. BM de halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalır." dedi.
İki yılı aşkın süredir devam eden çatışma nedeniyle açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Yemen'de halkın, ancak uluslararası yardımlarla hayatta kalabileceğine işaret eden McGoldrick, çatışmaların devam etmesi halinde insani bir felaketin yaşanabileceğini kaydetti.
Hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasındaki çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran McGoldrick, Yemen'de çatışan tarafların insani durum konusunda konuşmalar yaptığını ancak sivillerin sorunlarını bitirecek çalışmalara yanaşmadıklarını ifade etti.
BM'nin, Yemen'e insani yardım toplamak için gelecek hafta Cenevre'de bir konferans düzenleyeceğini aktaran McGoldrick, uluslararası toplumdan, şimdiye kadar, gelen yardımlarla ülkedeki insani ihtiyaçların ancak yüzde 20'sinin karşılanabileceğinin altını çizdi.
Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. BM verilerine göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
Leipzig'deki Eyüp Sultan Camisi'nin dış duvarına hakaret içerikli yazılar yazıldı
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-7 Y2 taşıyıcı roketiyle ilk karo uzay aracı fırlatıldı
Fransa'nın Nantes kentinde çalışma şartlarını protesto eden çöp toplayıcıları, belediye binasının girişine çöp torbaları bıraktı
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı geniş çaplı askeri tatbikat kapsamında atışlar gerçekleştirildi
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Duran, "Yabancı korkusu, mülteci korkusu, İslam korkusu konuları etrafında yeni bir Avrupa ortaya çıkmaya başladı. Birtakım evrensel değerleri yüklendiği düşünülen Avrupa ya da Batı olmaktan her geçen gün çıkmakta ve özellikle Türkiye eleştirilerinin Türkiye karşıtlığına dönüşerek bambaşka bir düzleme doğru gittiğini görüyoruz" dedi
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, "Bu yıl Yemen'de kıtlığın yaşanmasından endişe ediyoruz. BM de halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalır" dedi
Özbekistan-Umman siyasi istişare toplantılarının 5'ncisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.
Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, "Ülkemin yüzde 20'si işgal altında, Rusya Dışişleri Bakanı ise işgal altındaki toprakları bilerek ziyaret ediyor, bu bölgelerde askerileştirme süreci devam ediyor" dedi
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, “(Donbas’taki durum) dondurulmuş çatışma değil, Rusya’nın ülkeme karşı sıcak saldırısıdır” dedi
Hayatının 21 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren "Kudüslü esirlerin lideri" lakaplı Filistinli Deacine, "Hapishaneye girdiğimde arkamda 3 torun bırakmıştım. Çıktığımda 60 torunum vardı." dedi
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "DEAŞ sadece size tehlike oluşturmuyor bilakis hepimiz ve tüm Avrupa üzerindeki bir tehlikedir. Almanya'da şunu belirtiyoruz; DEAŞ ile mücadelede Peşmerge'ye destek, Almanya'yı korumak demektir" dedi
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "AB bizlere kapıyı kapatırsa tüm Arnavutlar birlikte bir alanda yaşayacak" dedi
Mali'nin kuzeyindeki Gurma Rahrus bölgesinde bulunan askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5'i asker, 2'si sivil 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini başlatmasının ardından kıtada AB karşıtı seslerin artması, birliğin geleceğine yönelik endişelerin önemini korumasına neden oluyor
Hindistan'da genellikle bakanlar ve üst düzey görevlilerin trafikte hızlı ilerlemek için kullandıkları kırmızı çakar lambalara yasak getirildi
Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu