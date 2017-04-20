Tarih peribacalarÄ±na yansÄ±tÄ±ldÄ±

DoÄŸal oluÅŸumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Kapadokya'da, Turizm HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, 12 bin metrekarelik bir alanÄ± kapsaya peribacalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine 3D Mapping teknolojisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yansÄ±tÄ±lmasÄ± gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len oluÅŸturdu.
UNESCO'nun 1985 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Listesi'ne aldÄ±ÄŸÄ± Kapadokya'nÄ±n oluÅŸumu ve tarih boyunca barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± uygarlÄ±klarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rsel etkinlik, "Turizm HaftasÄ±" etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde yerli ve yabancÄ± turistlerin beÄŸenisine sunuldu.
Zelve AÃ§Ä±k Hava MÃ¼zesi'nde izleyicilerin beÄŸenisine sunulan gÃ¶steri, Mehter TakÄ±mÄ±'nÄ±n gÃ¶sterisiyle baÅŸladÄ±.
Kapadokya'nÄ±n oluÅŸumu ve bÃ¶lgede geÃ§miÅŸte yaÅŸayan uygarlÄ±klarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± film, ses ve Ä±ÅŸÄ±k oyunlarÄ±yla peribacalarÄ±na yansÄ±tÄ±ldÄ±.
NevÅŸehir KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼r Vekili Cengiz Ekici, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kapadokya bÃ¶lgesinin Ã¶nemli destinasyonlardan birisi olduÄŸunu, peribacalarÄ±nÄ± sahneye Ã§eviren gÃ¶sterinin dÃ¼nyada bilinen en geniÅŸ alana sahip 3D Mapping olduÄŸunu belirtti.
Ekici, "Kapadokya, tarih boyunca birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, yer altÄ± ve yer Ã¼stÃ¼ doÄŸal gÃ¼zellikleriyle bir marka bÃ¶lgedir. Bu Ã¶zel bÃ¶lge iÃ§in Ã¶zel bir proje hazÄ±rlandÄ±. BÃ¶lgede geÃ§miÅŸte yaÅŸayan, ilk Ã§aÄŸdan baÅŸlayarak en son OsmanlÄ± ve TÃ¼rkiye Cumhuriyetine kadar olan tarihi sÃ¼reci anlatÄ±lÄ±yor." dedi.
DoÄŸal oluÅŸumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Kapadokya'da, Turizm HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, peribacalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine 3D Mapping teknolojisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yansÄ±tÄ±ldÄ±
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