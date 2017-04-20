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GÃ¼ncelleme: 03:28, 21 Nisan 2017 Cuma

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Sultanahmet'te 1453 metrekarelik 'lale halÄ±sÄ±' hazÄ±rlandÄ± | VÄ°DEO
Sultanahmet'te 1453 metrekarelik 'lale halÄ±sÄ±' hazÄ±rlandÄ± | VÄ°DEO

Ä°stanbul'un fethinin 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 564 bin lalenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" ziyaretÃ§ilerini bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sultanahmet MeydanÄ±'nda,Â Ä°stanbul'un fethininÂ 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ 564 bin laleninÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bin 453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" hazÄ±rlandÄ±.

Ä°stanbul Lale Festivali kapsamÄ±nda Sultanahmet Camisi ve Ayasofya MÃ¼zesi arasÄ±nda oluÅŸturulan toprak platforma geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da rengarenk laleler kullanÄ±larak "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale halÄ±sÄ±" yapÄ±ldÄ±.

Lalelerin, halÄ± motifi kullanÄ±larak dizayn edildiÄŸi 1453 metrekarelik alanda Ä°stanbul'un fethine atfen 564 bin lale kullanÄ±ldÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez yapÄ±lan "lale halÄ±sÄ±na" yerli ve yabancÄ± turistler yoÄŸun ilgi gÃ¶stererek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

"DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale halÄ±sÄ±"nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 22 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



Ä°lgili Konular Sultanahmet lale halÄ±sÄ± istanbulun fethi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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