GÃ¼ncelleme: 03:28, 21 Nisan 2017 Cuma

Sultanahmet'te 1453 metrekarelik 'lale halÄ±sÄ±' hazÄ±rlandÄ± | VÄ°DEO





Ä°stanbul'un fethinin 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 564 bin lalenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" ziyaretÃ§ilerini bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sultanahmet MeydanÄ±'nda,Â Ä°stanbul'un fethininÂ 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ 564 bin laleninÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bin 453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" hazÄ±rlandÄ±. Ä°stanbul Lale Festivali kapsamÄ±nda Sultanahmet Camisi ve Ayasofya MÃ¼zesi arasÄ±nda oluÅŸturulan toprak platforma geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da rengarenk laleler kullanÄ±larak "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale halÄ±sÄ±" yapÄ±ldÄ±. Lalelerin, halÄ± motifi kullanÄ±larak dizayn edildiÄŸi 1453 metrekarelik alanda Ä°stanbul'un fethine atfen 564 bin lale kullanÄ±ldÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez yapÄ±lan "lale halÄ±sÄ±na" yerli ve yabancÄ± turistler yoÄŸun ilgi gÃ¶stererek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale halÄ±sÄ±"nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 22 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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