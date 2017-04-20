Sultanahmet'te 1453 metrekarelik 'lale halÄ±sÄ±' hazÄ±rlandÄ± | VÄ°DEO

Sultanahmet MeydanÄ±'nda,Â Ä°stanbul'un fethininÂ 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ 564 bin laleninÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bin 453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" hazÄ±rlandÄ±.
Ä°stanbul Lale Festivali kapsamÄ±nda Sultanahmet Camisi ve Ayasofya MÃ¼zesi arasÄ±nda oluÅŸturulan toprak platforma geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da rengarenk laleler kullanÄ±larak "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale halÄ±sÄ±" yapÄ±ldÄ±.
Lalelerin, halÄ± motifi kullanÄ±larak dizayn edildiÄŸi 1453 metrekarelik alanda Ä°stanbul'un fethine atfen 564 bin lale kullanÄ±ldÄ±.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez yapÄ±lan "lale halÄ±sÄ±na" yerli ve yabancÄ± turistler yoÄŸun ilgi gÃ¶stererek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
"DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale halÄ±sÄ±"nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 22 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
DoÄŸal oluÅŸumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Kapadokya'da, Turizm HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, peribacalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine 3D Mapping teknolojisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yansÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'un fethinin 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 564 bin lalenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" ziyaretÃ§ilerini bekliyor
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