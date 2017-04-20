15:34, 20 Nisan 2017 Perşembe

Azerbaycan ordusunun 30 bin askerli tatbikatı sürüyor





Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı geniş çaplı askeri tatbikat kapsamında atışlar gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı geniş çaplı askeri tatbikat kapsamında atışlar gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 16 Nisan'da başlatılan tatbikatın bugünkü aşamasında atışlar yapıldı. 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ile insansız hava araçlarının yer aldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin başarıyla imha edildiği kaydedildi.

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