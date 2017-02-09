DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:37, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
15:52, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS ilkbahar dÃ¶nemine ait madde analizlerinin incelendiÄŸi, cevap anahtarlarÄ±nÄ±n kontrollerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±, itirazlarÄ±n bilimsel aÃ§Ä±dan deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

Buna gÃ¶re, FarsÃ§a testindeki 18. soru ile Ä°talyanca testindeki 77. sorunun iptal edilmesine, Ä°talyanca testindeki 67. sorunun "D" olarak girilmiÅŸ cevabÄ±nÄ±n "C" olarak deÄŸiÅŸtirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.

SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr Â internet adresinden aÃ§Ä±klandÄ±.

Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã¶ÄŸrenebilecek.



Ä°lgili Konular YDS
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan NazÄ±m Hikmet'in ÅŸiirini okudu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan NazÄ±m Hikmet'in ÅŸiirini okudu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin'' dedi. ErdoÄŸan, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m de okudu.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ä°pek TÃ¼rkiye'nin yeni Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ä°pek, TÃ¼rkiye'nin yeni Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul Temsilcisi Ä°pek'in atanmasÄ± kararÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki SICA toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±
Meteoroloji'den 5 il iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den 5 il iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Tunceli ÅŸehitleri son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanÄ±yor FOTO
Tunceli ÅŸehitleri son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanÄ±yor | FOTO

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan polis memurlarÄ± Kaplan, GÃ¼dendede ile Dereli, astsubay Karaman ve hakim Alan'Ä±n cenazeleri memleketlerinde topraÄŸa verildi
Malatya merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±
Malatya merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±

Malatya merkezli 3 ildeki FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÅžÄ±rnak'ta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
ÅžÄ±rnak'ta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

ÅžÄ±rnak'ta Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± 18'e Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul Autoshow 2017 kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±
Ä°stanbul Autoshow 2017 kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi (ODD) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 17'ncisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Autoshow" kapÄ±larÄ±nÄ± VIP ziyaretÃ§ileri ve basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§tÄ±
AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±
AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinin AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ±, ilÃ§e meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kolundan yaralandÄ±
GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor
GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan ve gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¶rÃ¼lmesine karar verilen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak
ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan quot Ã‡ingene kÄ±z quot iÃ§in mÃ¼cadele
ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan "Ã‡ingene kÄ±z" iÃ§in mÃ¼cadele

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan "Ã‡ingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan parÃ§alarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesi iÃ§in giriÅŸimlerde bulunuldu.
Sakarya'da il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Sakarya'da il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Åžehit yakÄ±nlarÄ± kutsal topraklara uÄŸurlandÄ± FOTO
Åžehit yakÄ±nlarÄ± kutsal topraklara uÄŸurlandÄ± | FOTO

Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit olan bir asker ve 13 gÃ¼venlik korucusunun yakÄ±nlarÄ± umreye gÃ¶nderildi
Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgasÄ±
Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgasÄ±

Mersin KapalÄ± Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan askeri hastane seferberliÄŸi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan askeri hastane seferberliÄŸi

Askeri hastanelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti
BozdaÄŸ YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru
BozdaÄŸ: YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetmesi ile ilgili "YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru bir karardÄ±r." dedi

Haberler

YDS sÄ±navÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak... Ä°ÅŸte detaylar
YDS sÄ±navÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak Ä°ÅŸte detaylar

YDS sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
YDS sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

e-YDS baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
e-YDS baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

Askeri lise mezunlarÄ± Ã¼niversite iÃ§in ter dÃ¶ktÃ¼
Askeri lise mezunlarÄ± Ã¼niversite iÃ§in ter dÃ¶ktÃ¼

YDS giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
YDS giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

YDS baÅŸvurularÄ± uzatÄ±ldÄ±
YDS baÅŸvurularÄ± uzatÄ±ldÄ±

YDS sonbahar dÃ¶nemi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
YDS sonbahar dÃ¶nemi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

YDS sÄ±navÄ±nÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
YDS sÄ±navÄ±nÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 