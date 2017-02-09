DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS ilkbahar dÃ¶nemine ait madde analizlerinin incelendiÄŸi, cevap anahtarlarÄ±nÄ±n kontrollerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±, itirazlarÄ±n bilimsel aÃ§Ä±dan deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.
Buna gÃ¶re, FarsÃ§a testindeki 18. soru ile Ä°talyanca testindeki 77. sorunun iptal edilmesine, Ä°talyanca testindeki 67. sorunun "D" olarak girilmiÅŸ cevabÄ±nÄ±n "C" olarak deÄŸiÅŸtirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.
SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr Â internet adresinden aÃ§Ä±klandÄ±.
Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã¶ÄŸrenebilecek.
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin'' dedi. ErdoÄŸan, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m de okudu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul Temsilcisi Ä°pek'in atanmasÄ± kararÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki SICA toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±
Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
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Malatya merkezli 3 ildeki FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinin AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ±, ilÃ§e meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kolundan yaralandÄ±
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Zeugma Antik Kenti'nde bulunan "Ã‡ingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan parÃ§alarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesi iÃ§in giriÅŸimlerde bulunuldu.
Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit olan bir asker ve 13 gÃ¼venlik korucusunun yakÄ±nlarÄ± umreye gÃ¶nderildi
Mersin KapalÄ± Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
Askeri hastanelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetmesi ile ilgili "YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru bir karardÄ±r." dedi