15:52, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS ilkbahar dÃ¶nemine ait madde analizlerinin incelendiÄŸi, cevap anahtarlarÄ±nÄ±n kontrollerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±, itirazlarÄ±n bilimsel aÃ§Ä±dan deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi. Buna gÃ¶re, FarsÃ§a testindeki 18. soru ile Ä°talyanca testindeki 77. sorunun iptal edilmesine, Ä°talyanca testindeki 67. sorunun "D" olarak girilmiÅŸ cevabÄ±nÄ±n "C" olarak deÄŸiÅŸtirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr Â internet adresinden aÃ§Ä±klandÄ±. Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã¶ÄŸrenebilecek.

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