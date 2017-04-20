16:31, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Navaz Åžerif iÃ§in karar verildi





Pakistan Anayasa Mahkemesi, adÄ± Panama belgelerinde geÃ§en BaÅŸbakan Navaz Åžerif'in ailesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda "Ortak SoruÅŸturma Ekibi (OSE)" kurulmasÄ± kararÄ± verdi. Mahkeme Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan YÃ¼ksek Mahkemesi Navaz Åžerifâ€™in Panama belgelerinde ortaya Ã§Ä±kan yolsuzluk iddialarÄ±na karÅŸÄ± yeterli kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine devam edecek olan Åžerifâ€™in para transferleri konusundaki yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili yeni bir soruÅŸturma aÃ§Ä±lacak. Pakistan Anayasa Mahkemesi, adÄ± Panama belgelerinde geÃ§en BaÅŸbakan Navaz Åžerif'in ailesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda "Ortak SoruÅŸturma Ekibi (OSE)" kurulmasÄ± kararÄ± verdi.Â Anayasa Mahkemesi, Åžerifâ€™in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebi EylÃ¼l ayÄ±nda kabul etmiÅŸti. Merkezi Panamaâ€™da bulunan hukuk firmasÄ± Mossack Fonsecaâ€™ya ait 11 milyon sayfalÄ±k belgelerde, Navaz Åžerif ve 3 Ã§ocuÄŸunun off-shore ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Londraâ€™da gayrimenkuller satÄ±n aldÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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