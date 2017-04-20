16:39, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ã–zbek kÃ¶mÃ¼rÃ¼ne Ã‡in'den 90 milyon dolar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inli China Coal Technology & Engineering Group Corp ve China Railway Tunnel Group'un Ã–zbekistan'daki iki kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nÄ±n modernizasyonunu iÃ§in 90 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ± bildirildi.

Ã–zbek KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã‡inli ÅŸirketler, Ã¼lkenin Surhanderya vilayetindeki Åžargun ve Baysun kÃ¶mÃ¼r ocaklarÄ±nÄ±n modernizasyonu iÃ§in 90 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacak.

Toplam modernizasyon bedeli 95 milyar dolar olarak belirlenen kÃ¶mÃ¼r ocaklarÄ±nÄ±n 90 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m finansmanÄ± Ã‡in Eximbank ve kalan 5 milyar dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zbekistan tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.

Projenin tamamlanmasÄ±yla sÃ¶z konusu kÃ¶mÃ¼r ocaklarÄ±ndan yÄ±llÄ±k ortalama 900 bin ton kÃ¶mÃ¼r Ã¼retilecek. Haziran ayÄ±nda baÅŸlayacak modernizasyon projesinin 2 yÄ±l iÃ§inde tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã–zbekistan'da kÃ¶mÃ¼r Ã¼retim sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n modernizasyonu kapsamÄ±nda 2017-2021 yÄ±llarÄ±nda sektÃ¶re 690,5 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak. Bu yatÄ±rÄ±mlarla 2021'e kadar Ã¼lkede yÄ±llÄ±k kÃ¶mÃ¼r Ã¼retiminin 11,67 milyon tona Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± hedefleniyor.