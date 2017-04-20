16:43, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

AB'den ÃœrdÃ¼n'e 30 milyon euro baÄŸÄ±ÅŸ





AB, ÃœrdÃ¼n'e gÃ¼neÅŸ enerjisi santrali inÅŸasÄ± iÃ§in 30 milyon euro baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi (AB) ÃœrdÃ¼n'e gÃ¼neÅŸ enerjisi santrali inÅŸasÄ± iÃ§in 30 milyon euroluk baÄŸÄ±ÅŸta bulundu. BaÅŸkent Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirilen anlaÅŸmayÄ± ÃœrdÃ¼n tarafÄ±ndan Su ve Sulama BakanÄ± HazÄ±m en-NasÄ±r, AB tarafÄ±ndan Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± (EBRD) ÃœrdÃ¼n DirektÃ¶rÃ¼ Heike Harmgart imzaladÄ±. AnlaÅŸma ile 5 gÃ¼neÅŸ enerjisi santralinin inÅŸa edileceÄŸi belirtiliyor. ÃœrdÃ¼n'Ã¼n halihazÄ±rda enerji ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 98'ini ham petrol ve petrol Ã¼rÃ¼nlerinden karÅŸÄ±lÄ±yor.

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