16:56, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ã–zbekistan'dan yabancÄ± ÅŸirketlere vergi imtiyazÄ±





Ã–zbekistan'dan yabancÄ± sermayeli Ã¼retici ÅŸirketlere vergi imtiyazlarÄ± tanÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistan hÃ¼kumeti yabancÄ± sermayeli Ã¼retim ÅŸirketlerine bazÄ± vergi imtiyazlarÄ± tanÄ±dÄ±. Ã–zbekistan'da 1998 yÄ±lÄ±nda kabul edilen YabancÄ± YatÄ±rÄ±mlar YasasÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, yabancÄ± sermaye ile yeniden Ã¼retim ÅŸirketi olarak kurulacak iÅŸletmeler, vergi Ã¶demelerini 5 yÄ±l boyunca kurulduklarÄ± tarihte yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan oranlarda Ã¶deme hakkÄ±na sahip olacak. SÃ¶z konusu imtiyaz gÃ¼mrÃ¼k Ã¶demeleri, arazi, su ve yer altÄ± kaynaklarÄ±nÄ± kullanÄ±m vergileri iÃ§in uygulanmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan resmi nitelikteki Halk SÃ¶zÃ¼ gazetesinde yayÄ±nlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren sÃ¶z konusu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, 18 Mart'ta Ã¼lke parlamentosunun Yasama Meclisi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ, 28 Mart'ta da Senato Genel Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti. Ãœlkedeki YabancÄ± YatÄ±rÄ±mlar YasasÄ±na gÃ¶re, tÃ¼zÃ¼k sermayesinde yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n en az yÃ¼zde 30 hisseye sahip olduÄŸu iÅŸletmeler yabancÄ± sermayeli iÅŸletmeler olarak kabul ediliyor. Â

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