17:10, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da saÄŸanak





Ä°stanbul'da etkili olan saÄŸanak, vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da aniden bastÄ±ran saÄŸanak, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde hayatÄ± olumsuz etkiledi. GÃ¼nÃ¼n her saati kalabalÄ±k olan Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi, yaÄŸmur nedeniyle bir anda tenhalaÅŸtÄ±. YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar, Ã§evredeki bina ve iÅŸ yerlerine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± bazÄ± rÃ¶garlarÄ±n taÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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