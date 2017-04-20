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17:10, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

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Ä°stanbul'da saÄŸanak
Ä°stanbul'da saÄŸanak

Ä°stanbul'da etkili olan saÄŸanak, vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da aniden bastÄ±ran saÄŸanak, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde hayatÄ± olumsuz etkiledi. GÃ¼nÃ¼n her saati kalabalÄ±k olan Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi, yaÄŸmur nedeniyle bir anda tenhalaÅŸtÄ±.

YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar, Ã§evredeki bina ve iÅŸ yerlerine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

YaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± bazÄ± rÃ¶garlarÄ±n taÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular istanbul yaÄŸÄ±ÅŸ
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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