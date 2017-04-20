17:27, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Sina YarÄ±madasÄ±'nda 19 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ± kapsamÄ±nda 19 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r ordusunun, Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda silahlÄ± gruplardan 19 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-RÄ±fai, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hava kuvvetlerinin, emniyetten gelen istihbarat Ã¼zerine Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava harekatÄ± kapsamÄ±nda 19 terÃ¶risti Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Ã–ldÃ¼rÃ¼lenlerin DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran Sina Vilayeti'ne mensup olduÄŸuna dikkati Ã§eken RÄ±fai, operasyonun yerine iliÅŸkin bilgi vermedi. MÄ±sÄ±r ordusu ve emniyet teÅŸkilatÄ±, EylÃ¼l 2013'ten bu yana Sina'daki birÃ§ok ilde "terÃ¶rist ve tekfirci" olarak nitelediÄŸi unsurlara yÃ¶nelik, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledikleri gerekÃ§esiyle operasyonlar yapÄ±yor. Ãœlkenin kuzeyindeki Sina YarÄ±madasÄ±'nda, KasÄ±m 2014'te DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran ve adÄ±nÄ± Sina Vilayeti olarak deÄŸiÅŸtiren Ensar Beyt el-Makdis Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gibi bazÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n etkin olduÄŸu belirtiliyor.

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