17:39, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'da geÃ§en ay sonunda baÅŸlayan ve Ã¼lke Ã§apÄ±na yayÄ±lan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde son 24 saatte 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Yetkililer, dÃ¼n geceden bu yana ÅŸiddetlenen gÃ¶sterilerde 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Caracas yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶stericilere mÃ¼dahale eden Milli MuhafÄ±z Ã§avuÅŸunun vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bir albayÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Carlos Romero (17) adlÄ± Ã§ocuk dÃ¼n akÅŸam arkadaÅŸlarÄ±yla futbol oynadÄ±ktan sonra yÃ¼rÃ¼yerek eve giderken vurulmuÅŸtu. KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Romero'yu milislerin vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

San Cristobal kenti Belediye BaÅŸkanÄ± Patricia Gutierrez de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada protestoya katÄ±lan 23 yaÅŸÄ±ndaki Paola Ramirez'in vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirmiÅŸti.

Son 24 saatte hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 kiÅŸiyle gÃ¶sterilerde Ã¶lenÂ sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi.

BaÅŸkent Caracas'ta protestolarÄ±nÄ± gece geÃ§ saatlere kadar sÃ¼rdÃ¼ren gÃ¶stericiler, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± barikat kurmak iÃ§in sokak tabelalarÄ± ve reklam panolarÄ±nÄ± sÃ¶kmÃ¼ÅŸ daha sonra polisin, taÅŸ ve molotofkokteyli atan gÃ¶stericilere, biber gazÄ± ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etmesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski devlet baÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan, muhalefet lideri Henrique Capriles, gece geÃ§ saatlerde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, protestolarÄ±n sÃ¼receÄŸine iÅŸaret ederek, "YarÄ±n aynÄ± yerde, aynÄ± saatte gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ demokrasi mÃ¼cadelemiz sona ermedi." demiÅŸti.

DiÄŸer yandan, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarÄ±n birkaÃ§ blok Ã¶tesinde kÄ±rmÄ±zÄ± tiÅŸÃ¶rtlÃ¼ Maduro destekÃ§ileri sessiz bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlemiÅŸti. Maduro, destekÃ§ilerine hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kÄ±sa sÃ¼rede seÃ§im yapÄ±lmasÄ± ihtimalinin "kaygÄ± verici" olduÄŸunu sÃ¶yleyerek "Onlar bugÃ¼n ÅŸiddet yoluyla gÃ¼cÃ¼ almaya kalkÄ±ÅŸtÄ± ve biz onlarÄ± yeniden bozguna uÄŸrattÄ±k." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefet, bu kararÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protestolarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.