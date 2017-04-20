Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela'da geÃ§en ay sonunda baÅŸlayan ve Ã¼lke Ã§apÄ±na yayÄ±lan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde son 24 saatte 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Yetkililer, dÃ¼n geceden bu yana ÅŸiddetlenen gÃ¶sterilerde 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Caracas yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶stericilere mÃ¼dahale eden Milli MuhafÄ±z Ã§avuÅŸunun vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bir albayÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Carlos Romero (17) adlÄ± Ã§ocuk dÃ¼n akÅŸam arkadaÅŸlarÄ±yla futbol oynadÄ±ktan sonra yÃ¼rÃ¼yerek eve giderken vurulmuÅŸtu. KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Romero'yu milislerin vurduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
San Cristobal kenti Belediye BaÅŸkanÄ± Patricia Gutierrez de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada protestoya katÄ±lan 23 yaÅŸÄ±ndaki Paola Ramirez'in vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirmiÅŸti.
Son 24 saatte hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 kiÅŸiyle gÃ¶sterilerde Ã¶lenÂ sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi.
BaÅŸkent Caracas'ta protestolarÄ±nÄ± gece geÃ§ saatlere kadar sÃ¼rdÃ¼ren gÃ¶stericiler, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± barikat kurmak iÃ§in sokak tabelalarÄ± ve reklam panolarÄ±nÄ± sÃ¶kmÃ¼ÅŸ daha sonra polisin, taÅŸ ve molotofkokteyli atan gÃ¶stericilere, biber gazÄ± ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etmesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Eski devlet baÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan, muhalefet lideri Henrique Capriles, gece geÃ§ saatlerde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, protestolarÄ±n sÃ¼receÄŸine iÅŸaret ederek, "YarÄ±n aynÄ± yerde, aynÄ± saatte gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ demokrasi mÃ¼cadelemiz sona ermedi." demiÅŸti.
DiÄŸer yandan, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarÄ±n birkaÃ§ blok Ã¶tesinde kÄ±rmÄ±zÄ± tiÅŸÃ¶rtlÃ¼ Maduro destekÃ§ileri sessiz bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlemiÅŸti. Maduro, destekÃ§ilerine hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kÄ±sa sÃ¼rede seÃ§im yapÄ±lmasÄ± ihtimalinin "kaygÄ± verici" olduÄŸunu sÃ¶yleyerek "Onlar bugÃ¼n ÅŸiddet yoluyla gÃ¼cÃ¼ almaya kalkÄ±ÅŸtÄ± ve biz onlarÄ± yeniden bozguna uÄŸrattÄ±k." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±.
Muhalefet, bu kararÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protestolarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n direniÅŸ azmini kÄ±rmayÄ± amaÃ§layan fanatik Yahudiler, BatÄ± Åžeria'daki Ofer Cezaevi yakÄ±nlarÄ±nda "mangal partisi" dÃ¼zenledi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasÄ±nda 24 Nisan'da Cenevre'de yapÄ±lacak toplantÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu
Lyon Camisi yÃ¶neticisi Kabtane, "Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶revi 23 Nisan'da oy kullanmaktÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± devam eden gÃ¶sterilerde son 24 saatte 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ± kapsamÄ±nda 19 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã–zbekistan'dan yabancÄ± sermayeli Ã¼retici ÅŸirketlere vergi imtiyazlarÄ± tanÄ±ndÄ±
AB, ÃœrdÃ¼n'e gÃ¼neÅŸ enerjisi santrali inÅŸasÄ± iÃ§in 30 milyon euro baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.
Ã‡inli ÅŸirketlerden Ã–zbekistan'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ne 90 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak
Pakistan Anayasa Mahkemesi, adÄ± Panama belgelerinde geÃ§en BaÅŸbakan Navaz Åžerif'in ailesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda "Ortak SoruÅŸturma Ekibi (OSE)" kurulmasÄ± kararÄ± verdi. Mahkeme Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.
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Ã‡in'in gÃ¼neyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay FÄ±rlatma Merkezi'nden Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ-7 Y2 taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketiyle ilk karo uzay aracÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n Nantes kentinde Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto eden Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ±, belediye binasÄ±nÄ±n giriÅŸine Ã§Ã¶p torbalarÄ± bÄ±raktÄ±
Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ Ã§aplÄ± askeri tatbikat kapsamÄ±nda atÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirildi