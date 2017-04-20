Fransa'da MÃ¼slÃ¼manlara

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Lyon kentinin en Ã¶nemli camilerden biri olan Lyon Camisi'nin yÃ¶neticisi Kamel Kabtane, bu pazar yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde MÃ¼slÃ¼manlarÄ± oy kullanma konusunda Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Kabtane, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶revi 23 Nisan'da oy kullanmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oy kullanmasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸanlar olduÄŸuna dikkati Ã§eken Kabtane, Fransa'nÄ±n geleceÄŸinin MÃ¼slÃ¼manlarÄ± da ilgilendirdiÄŸini, bu yÃ¼zden MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revlerini yerine getirmeleri gerektiÄŸini ifade etti.
Fransa'da 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda adaylarÄ±n hiÃ§biri salt Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamazsa, en Ã§ok oyu alan iki aday 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak ikinci tur seÃ§ime katÄ±lacak.
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Lyon Camisi yÃ¶neticisi Kabtane, "Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶revi 23 Nisan'da oy kullanmaktÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
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