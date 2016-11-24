18:10, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

BalÄ±kesir'de orta ÅŸiddette deprem





BigadiÃ§ ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir'inÂ BigadiÃ§Â ilÃ§esindeÂ 4,2Â bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BigadiÃ§'te saat 17.11'de merkez Ã¼ssÃ¼ BigadiÃ§ olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

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