18:13, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Cenevre'de yapÄ±lacak Suriye konulu Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, 24 Nisan'daÂ ABD, RusyaÂ ve BM arasÄ±nda Ä°sviÃ§re'ninÂ CenevreÂ kentinde dÃ¼zenlenecek Suriye konulu toplantÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini, aynÄ± gÃ¼n Rusya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 24 Nisan'da yapÄ±lacak Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n tarih ve koÅŸullarÄ±n uygun olmamasÄ± nedeniyle ertelendiÄŸini belirtti.

BM Temsilcisi, "Bunun yerine Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Gennady Gatilov ile yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olacak. Astana ve Cenevre sÃ¼reÃ§lerini ele alacaÄŸÄ±z." dedi.

ABD'nin toplantÄ±ya katÄ±lmamasÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Mistura, "ABD'nin pazartesi gÃ¼nÃ¼ bu toplantÄ±ya neden katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§asÄ± onlara sormalÄ±sÄ±nÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Mistura, Cenevre 6 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini, sahadaki geliÅŸmelere gÃ¶re, gelecek ay iÃ§inde uygun bir tarihte baÅŸlatma hedeflerinin deÄŸiÅŸmediÄŸini kaydetti.

Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, 22 Mart-1 Nisan'da dÃ¼zenlenmiÅŸti.