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19:39, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe
Filistin
18:21, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

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Fanatik Yahudilerden Filistinli tutuklulara Ã§irkin tahrik
Fanatik Yahudilerden Filistinli tutuklulara Ã§irkin tahrik
Foto: ArÅŸiv

AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n direniÅŸ azmini kÄ±rmayÄ± amaÃ§layan fanatik Yahudiler, BatÄ± Åžeria'daki Ofer Cezaevi yakÄ±nlarÄ±nda "mangal partisi" dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Yahudiler,Â Ä°srailÂ hapishanelerindeÂ aÃ§lÄ±k greviÂ yapan Filistinli tutuklularÄ±n direniÅŸ azmine, Ã§irkin birÂ tahrik eylemiyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Fanatik Yahudi Ulusal GenÃ§lik BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen eylemdeÂ BatÄ± Åžeria'dakiÂ Ofer CezaeviÂ yakÄ±nlarÄ±nda "mangal partisi" yapÄ±ldÄ±. Fanatik Yahudilerin Ã§irkin eylemi, Ä°srail polisinin geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° TUTUKLULARIN DÄ°RENÄ°Åž RUHUNU KIRMAYI AMAÃ‡LIYORLAR

Ä°srail Kanal7 televizyonunun haberinde, sÃ¶z konusu eylemle aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklularÄ±n direniÅŸ ruhunun kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yahudi Ulusal GenÃ§lik BirliÄŸi Genel Sekreteri Ofir Sofer, eylemde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "AÃ§lÄ±k grevine girenlerin taleplerine kulak asmamanÄ±n vakti geldi. HÃ¼kÃ¼mete yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine tepki gÃ¶stererek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini isteyen Filistinli tutuklular aÃ§lÄ±k grevinde sadece su ve tuz ile yetiniyor.



Ä°lgili Konular filistin Ä°srail Yahudi
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