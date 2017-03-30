18:26, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ankara merkezli 8 ilde FETÃ– operasyonu: 20 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ankara merkezli 8 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 20'si, yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AnkaraÂ merkezli 8 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince, Ankara, Ä°stanbul, EskiÅŸehir, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sinop ve Konya'da belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 20'si yakalandÄ±. ZanlÄ±larÄ±n cep telefonlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"un yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunun belirlendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. DiÄŸer illerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin baÅŸkente getirileceÄŸi, firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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