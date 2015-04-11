18:30, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

MÄ°T TIR'larÄ±nÄ± durduran savcÄ± KavalcÄ±oÄŸlu tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ°T'e aitÂ tÄ±rlarÄ±Â Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MÄ°T gÃ¶revlilerini tehdit ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ eski KÄ±rÄ±khan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YaÅŸar KavalcÄ±oÄŸluÂ tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, Harem OtogarÄ±'nda 16 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski savcÄ± KavalcÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul'daki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ankara'ya getirildi.

KavalcÄ±oÄŸlu, Ankara Adliyesi'nde, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade verdi.

FETÃ–'nÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen KavalcÄ±oÄŸlu'nun, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KavalcÄ±oÄŸlu, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklandÄ±.

Hatay'da, 2014'te MÄ°T'e ait tÄ±rlarÄ± durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MÄ°T gÃ¶revlisini "Burada kral benim." diyerek tehdit ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len KavalcÄ±oÄŸlu, sÃ¼reÃ§ iÃ§inde meslekten ihraÃ§ edilmiÅŸ ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.