MÄ°T TIR'larÄ±nÄ± durduran savcÄ± KavalcÄ±oÄŸlu tutuklandÄ±

MÄ°T'e aitÂ tÄ±rlarÄ±Â Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MÄ°T gÃ¶revlilerini tehdit ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ eski KÄ±rÄ±khan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YaÅŸar KavalcÄ±oÄŸluÂ tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, Harem OtogarÄ±'nda 16 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski savcÄ± KavalcÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul'daki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ankara'ya getirildi.
KavalcÄ±oÄŸlu, Ankara Adliyesi'nde, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade verdi.
FETÃ–'nÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen KavalcÄ±oÄŸlu'nun, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
KavalcÄ±oÄŸlu, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklandÄ±.
Hatay'da, 2014'te MÄ°T'e ait tÄ±rlarÄ± durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MÄ°T gÃ¶revlisini "Burada kral benim." diyerek tehdit ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len KavalcÄ±oÄŸlu, sÃ¼reÃ§ iÃ§inde meslekten ihraÃ§ edilmiÅŸ ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile 16-17 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'nin referandumun iptaline yÃ¶nelik baÅŸvurusu iÃ§in, "YSK'nÄ±n kararÄ± kesin, bu iÅŸ bitti" ifadesini kullandÄ±
Tunceli Valisi Kaymak, "Kaza yerinden alÄ±nan 12 ÅŸehidimize ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede, polis helikopteri, zemine Ã§ok hÄ±zlÄ± Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÃ§indekilerin kaza anÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi" dedi
MÄ°T'e ait tÄ±rlarÄ± Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski KÄ±rÄ±khan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± KavalcÄ±oÄŸlu, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ankara merkezli 8 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 20'si, yakalandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin'' dedi. ErdoÄŸan, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m de okudu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul Temsilcisi Ä°pek'in atanmasÄ± kararÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki SICA toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±
Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan polis memurlarÄ± Kaplan, GÃ¼dendede ile Dereli, astsubay Karaman ve hakim Alan'Ä±n cenazeleri memleketlerinde topraÄŸa verildi
Malatya merkezli 3 ildeki FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÅžÄ±rnak'ta Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± 18'e Ã§Ä±ktÄ±
Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi (ODD) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 17'ncisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Autoshow" kapÄ±larÄ±nÄ± VIP ziyaretÃ§ileri ve basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§tÄ±
NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinin AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ±, ilÃ§e meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kolundan yaralandÄ±