18:51, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

'MÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, TÃ¼rkiye Muharip Gaziler DerneÄŸi KarÅŸÄ±yaka Åžubesi Ã¼yesi gazi ve ailelerini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.Â

Kabulde konuÅŸan AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 1968â€™den bu yana her ÅŸeyin konuÅŸulduÄŸunu, bir 50 yÄ±l daha konuÅŸulamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n bir zihniyet deÄŸiÅŸimine ihtiyacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Bizi adada bir azÄ±nlÄ±k olarak deÄŸil, kendilerine eÅŸdeÄŸer bir toplum olarak, bu adanÄ±n ortaklarÄ± olarak gÃ¶rmeleri lazÄ±m." diyen AkÄ±ncÄ±, "BarÄ±ÅŸ ortamÄ±nda hem TÃ¼rk ve Yunan uluslarÄ±, hem de bu adada yaÅŸayan KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkler ve KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar Ã§ok daha iyi bir gelecek kurabilirler ve huzur iÃ§erisinde Ã§ok daha iyi bir geleceÄŸe yol alabilirler. Yeter ki birbirimizin haklarÄ±na saygÄ±lÄ± olalÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸayabilir bir federal Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã¼Ã§ hususun Ã¶nemine iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, "Bunlar; Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, eÅŸitliÄŸimiz, gÃ¼venliÄŸimizdir. GÃ¼venliÄŸimizi tehdit altÄ±nda bÄ±rakmayacak formÃ¼llere ihtiyaÃ§ var. Bu Ã¼Ã§ asgari unsuru iÃ§eren anlaÅŸma iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°ki yÄ±ldÄ±r gayret gÃ¶steriyoruz. Arzu ederdik ki ÅŸimdiye kadar olumlu bir yere varalÄ±m." diye konuÅŸtu.

"MÃœZAKERELERDE KONUÅžULMADIK UNSUR KALMADI"

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki ayÄ±n mÃ¼zakereler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±. Bir 50 yÄ±l daha konuÅŸamayÄ±z. Ya anlaÅŸÄ±rÄ±z, o zaman KKTC kurulacak federal ortaklÄ±k devletinin bir parÃ§asÄ± haline gelir ya da kuramÄ±yorsak o zaman KKTC yoluna devam eder. TÃ¼rkiye ile de dost ve kardeÅŸ bir Ã¼lke olarak diÄŸer Ã¼lkeler arasÄ±nda yerimizi alarak yolumuza devam ederiz. Ä°stediÄŸimiz birincisidir. Ã‡Ã¶zÃ¼m herkesin yararÄ±nadÄ±r."