18:57, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Helikopterdekilerin kaza anÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 18 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinden havalanan Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (EGM) ait "Sikorsky" tipiÂ helikopterin, kalkÄ±ÅŸÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sÃ¼re sonra dÃ¼ÅŸmesi sebebiyle 1 hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mÃ¼rettebatÄ±nÂ ÅŸehitÂ olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Helikopterin olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdiklerini dile getiren Kaymak, ÅŸu bilgileri verdi:

"Helikopterin radar irtibatÄ±nÄ±n kesildiÄŸinin bildirilmesinin ardÄ±ndan Ä°l Jandarma KomutanÄ±mÄ±z Albay Tekin Aktemur ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z DoÄŸu AteÅŸ, yanlarÄ±na jandarma Ã¶zel harekat (JÃ–H) ve polis Ã¶zel harekat (PÃ–H) timlerini alarak bÃ¶lgeye askeri helikopterle intikal ettiler. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle kaza yerine iniÅŸ yapamayan helikopterimiz, kaza yerine en yakÄ±n bÃ¶lgeye iniÅŸ yaptÄ±. KomutanÄ±mÄ±z Aktemur'un kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve personelimizin bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zverisiyle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sis, tipi, soÄŸuk hava gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak 3 saat gibi Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede kaza mahalline ulaÅŸÄ±ldÄ±."

Kaymak, zorlu hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen kaza bÃ¶lgesine Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "Olay yerine Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸan ekibimiz yarÄ±m saat geÃ§ kalsaydÄ± bÃ¶lgede devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle helikopter belki bulunamayacak ve Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã§ok uzayacaktÄ±." ifadesini kullandÄ±.

ADLÄ° TIP KURUMUNUN Ä°NCELEMESÄ°

Vali Kaymak, helikopterdeki 12 kiÅŸinin kaza anÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, "Kaza yerinden alÄ±nan 12 ÅŸehidimize ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede, dÃ¼ÅŸen 'Sikorsky' tipi polis helikopteri zemine Ã§ok hÄ±zlÄ± Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÃ§indekilerin kaza anÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. O nedenle olay yerine yarÄ±m saat sonra bile varÄ±lsa yaralÄ± bulma ihtimalimiz yoktu." diye konuÅŸtu.