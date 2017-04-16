GÃ¼ncelleme: 19:17, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'dan YSK'nÄ±n 'referandum iptalini reddine' ilk yorum





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'nin referandumun iptaline yÃ¶nelik baÅŸvurusu iÃ§in, "YSK'nÄ±n kararÄ± kesin, bu iÅŸ bitti" ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun referandumun iptal edilmesi baÅŸvurularÄ±nÄ± reddetmesini de ilk kez deÄŸerlendirdi.



YSK'nÄ±n kararÄ±nÄ±n kesin olduÄŸunu ifade eden erdoÄŸan, "Bu iÅŸ bitti" dedi. CumhurbaÅŸkanÄ±, CHP'nin Anayasa Mahkemesi ve AÄ°HM'e baÅŸvurma seÃ§enekleri iÃ§in de konuÅŸtu.ErdoÄŸan, konunun AYM ve AÄ°HM'in yetki alanÄ±na girmediÄŸini savundu.Â



CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, 'Referandumu tanÄ±mÄ±yoruz' sÃ¶zleri iÃ§in de, "millet iradesine saygÄ±sÄ±zlÄ±k hakkÄ±n yok" dedi.

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