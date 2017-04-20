KÄ±rgÄ±zistan'da 3. UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkentiÂ BiÅŸkek'te,Â KÄ±rgÄ±zistan TÃ¼rkiye Manas Ãœniversitesinin (KTMÃœ) ev sahipliÄŸindeÂ 3. UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm SempozyumuÂ yapÄ±ldÄ±.
KTMÃœ ev sahipliÄŸinde,Â Kastamonu ÃœniversitesiÂ (KÃœ) veÂ Kazakistan YabancÄ± Diller ve Mesleki Kariyer ÃœniversitesiÂ (KYDMKÃœ) iÅŸ birliÄŸiyleÂ KTMÃœ Turizm ve Otelcilik YÃ¼ksekokulu koordinasyonunda yapÄ±lan 3. UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu, iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.
Sempozyuma,Â KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r, Enformasyon ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Azamat Camankulov, TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Metin KÄ±lÄ±Ã§,Â KKTC BiÅŸkek Temsilcisi AtÄ±nÃ§ Keskin, ev sahibi ve konuk Ã¼niversitelerin rektÃ¶rleri, bilim adamlarÄ±, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, turizm iÅŸletmelerin temsilcileri ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu'nun TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±lÄ±Ã§, turizmin, tanÄ±tma ve gelir getirme gibi iki amacÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, turizmin geliÅŸiminde insanlar arasÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± etkileÅŸimin Ã¶nemine dikkati Ã§ekti.
KÃ¼ltÃ¼r, Enformasyon ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Camankulov, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda halklarÄ±n birbirine ilgisinin, Ã¼lkeler arasÄ±ndaki turizm potansiyelinin yeniden keÅŸfedilmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Camankulov, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde yapÄ±lan DÃ¼nya GÃ¶Ã§ebe OyunlarÄ±'nÄ±n Ã¼lkenin dÃ¼nyadaki imajÄ±na ve tanÄ±tÄ±lmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
KÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. AydÄ±n, sempozyum Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Platformu kurmayÄ± ve faaliyete geÃ§irmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
Sempozyum kapsamÄ±ndaki etkinliklere KKTC, Ã–zbekistan, TÃ¼rkmenistan ve Azerbaycan'daki Ã¼niversiteleri de davet eden AydÄ±n, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n beraber hareket etme prensibinden taviz vermemesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
KTMÃœ Turizm ve Otelcilik YÃ¼ksekokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. BarÄ±ÅŸ Erdem, sempozyuma KÄ±rgÄ±zistan, Kazakistan, TÃ¼rkiye, Rusya Federasyonu, MoÄŸolistan ve GÃ¼ney Kore'den 150 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Erdem, 22 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼recek sempozyumda 126 bildirinin okunacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turizmi ele almak iÃ§in yapÄ±lan sempozyumlarÄ±n ilki Kastamonu Ãœniversitesinde, ikincisi de Kazakistan YabancÄ± Diller ve Mesleki Kariyer Ãœniversitesinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi
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