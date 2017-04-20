19:30, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihi belli oldu





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile 16-17 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â A News Televizyonu'na bir mÃ¼lakat verdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile ne zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tarih ÅŸu anda belirlendi. Zannediyorum 15-16 MayÄ±s'ta Ã‡in'e gideceÄŸim. Ã‡in'den oraya geÃ§eceÄŸim. Herhalde 16-17 MayÄ±s olacak (Trump'la) gÃ¶rÃ¼ÅŸme tarihimiz. Yani Ã‡in'den 15'inde ayrÄ±lÄ±p, direkt Amerika." dedi. TÃ¼rkiye ile ABD'nin ikili ekonomik iliÅŸkilerinde ticaret hacmini, 50 milyar dolar seviyesine Ã§Ä±karmak gerektiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, ABD ziyaretinin "Bereketli ve isabetli" olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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