19:34, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

ABD'den 'Carl Vinson UÃ§ak Gemisi' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon), Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (PACOM) Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin daha Ã¶nce duyurulduÄŸu Ã¼zere BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi.

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Suudi Arabistan ziyareti sÄ±rasÄ±nda iddialara tepki gÃ¶stererek aÃ§Ä±klamada bulundu.

Mattis, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Burada temel mesele, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeyde aÃ§Ä±k olmamÄ±z. Vinson'un programÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸimizi duyurduk. Daha Ã¶nce de kamuya aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ifade ettiÄŸim gibi Vinson, BatÄ± Pasifik'te aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± manevra icra ediyordu ve ÅŸimdi tam olarak dediklerimizi yapÄ±yoruz yani geminin programÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdik. Singapurâ€™dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra tek yÃ¶ne doÄŸru hareket etmesinden ziyade, o bÃ¶lgedeki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ seyrini kÄ±smen yerine getirecek ama Kore'ye doÄŸru hareket ediyordu."

DonanmanÄ±n programlarÄ± hakkÄ±nda Ã¶nceden bilgi verilmediÄŸini hatÄ±rlatan Mattis, "Geminin grubunun yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmiÅŸken, 'deÄŸiÅŸtirmedik' gibi bir kelime oyununa girmeyeceÄŸim." dedi.

AyrÄ±ca, Mattis, "Vinson, KuzeybatÄ± Pasifik'teki mÃ¼ttefiklerimizin yanÄ±nda durduÄŸumuzu gÃ¶stermenin bir parÃ§asÄ± olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'daki Pasifik KomutanlÄ±ÄŸÄ± masasÄ±ndan BinbaÅŸÄ± Gary Ross da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geminin ÅŸimdi KuzeybatÄ± Pasifik'te olduÄŸunu ve ABD medyasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmanÄ±n nedenini anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ross, "Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun o bÃ¶lgeye gitmesi olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey deÄŸil. Zaten Vinson, o bÃ¶lgede gÃ¶rev icra ediyor. Sadece yakÄ±n zamandaki bir programÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdik ve gÃ¶rev gÃ¼zergahÄ± iÃ§inde bir bÃ¶lgeye yÃ¶nlendirdik. Bu durumda gidip gitmediÄŸi konusundaki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n nedenini bilmiyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

PACOM, 8 Nisan'da eÄŸitim amaÃ§lÄ± Avustralyaâ€™ya gitmekte olan Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun programÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini ve uÃ§ak gemisi ile beraberindeki donanma unsurlarÄ±nÄ±n BatÄ± Pasifik bÃ¶lgesine yÃ¶nlendirildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

PACOM'un bu adÄ±mÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan da Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemeleriyle ilgili alevlenen tartÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Ã¶vgÃ¼yle dile getirilmiÅŸti ancak Amerikan medyasÄ±na konuÅŸan bazÄ± ABD'li yetkililer, gÃ¶rev grubunun Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gitmediÄŸini, uÃ§ak gemisinin Kore aÃ§Ä±klarÄ±na 4 bin mil mesafede bulunan Endonezya'daki adada demirlediÄŸini iddia etmiÅŸti.