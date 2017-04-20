19:57, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°srail LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±yor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailâ€™in, son gÃ¼nlerdeÂ LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmak amacÄ±ylaÂ iÅŸ makineleriÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnanâ€™Ä±n gÃ¼neyinde bulunan Sur ÅŸehrine baÄŸlÄ± Nakuraâ€™daki sÄ±nÄ±r hattÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, Ã§ok sayÄ±da yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n mensubu tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ä°srail'e ait iÅŸ makinelerinin sÄ±nÄ±r boyunca aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yeni yollar ve sÄ±nÄ±rÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde yeni hazÄ±rlanan toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± dikkati Ã§ekiyor.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda mayÄ±nlÄ± bÃ¶lge yer alÄ±yor. MayÄ±nlÄ± bÃ¶lgenin Ä°srail tarafÄ±nda elektrikli teller ile Ã§eÅŸitli gÃ¶zetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, LÃ¼bnan tarafÄ±nda ise sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± sadece eski dikenli teller koruyor.

SÄ±nÄ±rÄ±n LÃ¼bnan tarafÄ±nda gÃ¼venliÄŸi LÃ¼bnan Ordusuyla birlikte Hizbullah Ã¼yeleri saÄŸlarken, Ä°srail tarafÄ±nda sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini Ä°srail ordusuna ait gÃ¶zetleme merkezleri saÄŸlÄ±yor. Ä°ki gÃ¼Ã§ arasÄ±ndaki mavi hat olarak isimlendirilen bÃ¶lgede ise BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼â€™ne (UNIFIL) ait Ã¼sler ve devriye araÃ§larÄ± bulunuyor.

"SAVAÅž Ä°STEMÄ°YORUZ"

SÄ±nÄ±r hattÄ±nda bulunan Hizbullah askeri yetkilisi, bÃ¶lgede basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in sÄ±nÄ±r ihlallerinin sÃ¼rekli artarak devam ettiÄŸini ifade etti.

Yetkili, bÃ¶lgede Ä°srail'in inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, Ä°srail'in ilk kez askeri savunma stratejisine geÃ§tiÄŸini iddia etti.

Hizbullah'Ä±n Ä°srail'in sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki inÅŸaat faaliyetlerine cevabÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±yla ilgili bir soruya yetkili, "SavaÅŸ istemiyoruz. Ancak bu durum dÃ¼ÅŸmanÄ±n ne yaptÄ±ÄŸÄ±yla ve tavrÄ±yla ilgili." dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) LÃ¼bnan BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ (UNIFIL) KomutanÄ± Michael Beary, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶zellikle son 3 ayda Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerilimin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kimse 2006'da yaÅŸananlarÄ± tekrar tecrÃ¼be etmek istemiyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Ä°SRAÄ°L-LÃœBNAN SINIRI

1982 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Beyrut'a kadar uzanan iÅŸgalinin ardÄ±ndan Ä°srail, kademeli olarak Ã¼lkenin gÃ¼neyine doÄŸru Ã§ekildi. Hizbullah, 1990'da iÃ§ savaÅŸÄ± sonlandÄ±ran Taif AnlaÅŸmasÄ±'ndaki "tÃ¼m silahlÄ± milis gruplarÄ±n silah bÄ±rakmasÄ±" ÅŸartÄ±ndan, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde Ä°srail'e karÅŸÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle muaf tutuldu.

Ancak Tel Aviv'in, LÃ¼bnan-Suriye-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda Golan Tepeleri yakÄ±nÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde Åžeba Ã‡iftlikleri'ni elinde tutma kararÄ±, Hizbullah tarafÄ±ndan "iÅŸgalin sonlanmadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde yorumlandÄ± ve silahtan vazgeÃ§memek iÃ§in gerekÃ§e olarak kullanÄ±ldÄ±.

2006'da Hizbullah'Ä±n askeri kanadÄ± ile Ä°srail arasÄ±nda LÃ¼bnan topraklarÄ± ve Ä°srail'in kuzeyinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma LÃ¼bnan'da bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±ma yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Temmuz SavaÅŸÄ± olarak bilinen ve 33 gÃ¼n sÃ¼ren savaÅŸ, BMGK'nÄ±n 1701 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile son bulmuÅŸtu. LÃ¼bnan-Ä°srail sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinin gÃ¼venliÄŸi UNIFIL birliklerine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.