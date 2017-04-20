20:04, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Hireyci'yi kabul etti





TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid AbdÃ¼lkerim el Hireyci'yi kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid AbdÃ¼lkerimÂ el Hireyci'yi kabul etti. Kabulde konuÅŸan el-Hireyci, Kahraman'a, Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Åžura Konseyi BaÅŸkanÄ± Abdullah bin Muhammed Al el-Åžeyh'in selamlarÄ±nÄ± iletti. TÃ¼rkiye ve Suudi Arabistan meclisleri arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretler dÃ¼zenlenmesi, deneyim paylaÅŸÄ±mÄ± ve TÃ¼rkiye-Suudi Arabistan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubunun etkin hale getirilmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu dile getiren el-Hireyci, TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ne bu dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸini anÄ±msattÄ±. Kahraman da Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi liderlik rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek iki kardeÅŸ Ã¼lke arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesini umduÄŸunu dile getirdi

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