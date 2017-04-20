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22:22, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe
Avrupa
20:11, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

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Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gÃ¶zaltÄ±
Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gÃ¶zaltÄ±

Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ 8 eyalette 37 adrese operasyonlar dÃ¼zenledi.

AÃ§Ä±klamada, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶yleme sahip "Avusturya Ãœlkeler BirliÄŸi" olarak adlandÄ±ran, "devlet karÅŸÄ±tÄ±" grubun lideri Monika Unger'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Grubun Ã¼lke genelinde toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek Ã¼ye edinmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Avusturya devletini ve yasalarÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±, "paralel devlet" yapÄ±lanmasÄ± oluÅŸturmak istediÄŸi kaydedildi.

Hali hazÄ±rda binin Ã¼zerinde Ã¼yeye sahip grubun, yasa dÄ±ÅŸÄ± belgeler hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ±, bu belgelere sahip olanlarÄ±n yasalardan muaf olduÄŸu iddiasÄ±yla aldattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Grubun, Ã¼yelerine para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda plaka, kimlik gibi sahte evraklar verdiÄŸi, devlete vergi ve ceza Ã¶denmemesi gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde telkinlerde bulunduÄŸu bildirildi.Â 



Ä°lgili Konular Avusturya
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