Fransa'da Le Pen ve Macron ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyebilir | ANALÄ°Z

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turuna yÃ¶nelik kamuoyu yoklamalarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n (Ulusal Cephe partisinin) adayÄ±Â Marine Le PenÂ ve politik merkezde olduÄŸunu bildiren "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) hareketinin lideriÂ Emmanuel MacronÂ yaklaÅŸÄ±kÂ yÃ¼zde 23'er destekle Ã¶nde bulunuyor.
Ä°kili arasÄ±ndaki mÃ¼cadelede ise Le Pen'in partisini merkeze kaydÄ±rma arayÄ±ÅŸÄ±, o politik Ã§izgiyi pragmatik yapÄ±sÄ±yla hÄ±zla dolduran Macron nedeniyle boÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor.
Le Pen ve Macron'un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlerde ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyip ikinci tura kalmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lsa da, Ã¼lkedeki yarÄ±ÅŸ seÃ§menlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 28'inin henÃ¼z kararÄ±nÄ± vermemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle son ana kadar sÃ¼recek.
Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucusu ve ilk lideri babasÄ± Jean-Marie Le Pen dolayÄ±sÄ±yla neredeyse aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ geleneÄŸin iÃ§ine doÄŸmuÅŸ olan Marine Le Pen'in kiÅŸiliÄŸini ve politik Ã§izgisini Ã§ocukluÄŸundan itibaren yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimler de derinden etkilemiÅŸ.
Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ±ndan Marine Le Pen'in babasÄ± gibi politika yapma kararÄ± vermesinde belki de en Ã¶nemli etken henÃ¼z sekiz yaÅŸÄ±ndayken Paris'teki evlerinin bombalanmasÄ± olmuÅŸ.
Otobiyografi kitabÄ±nda sekiz yaÅŸÄ±ndayken evlerinin Ã¶nÃ¼ne konulan beÅŸ kilogramlÄ±k dinamitin patlamasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Le Pen, iki ablasÄ±yla birlikte binanÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ±nÄ±n tamamen parÃ§alara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor.
HenÃ¼z FN kurulalÄ± dÃ¶rt yÄ±l olmuÅŸ ve parti sadece antisemitik aÃ§Ä±klamalarla bilinirken 1 KasÄ±m 1976'da yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±nÄ±n failleri ise halen bulunabilmiÅŸ deÄŸil.
Parti saflarÄ±na Ã§ok genÃ§ yaÅŸta 1986'da katÄ±lan Marine Le Pen, yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini tamamlayÄ±p avukat olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da 1998'de FN'in bÃ¶lge meclisi Ã¼yelerinden biri olarak seÃ§ildi.
Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak 2004 yÄ±lÄ±ndan beri gÃ¶rev yapan Le Pen, FN'in liderliÄŸine ise 2011 yÄ±lÄ±nda oylarÄ±n yÃ¼zde 67.65'ini alarak geldi. Le Pen bÃ¶ylece 1972 yÄ±lÄ±ndan beri partiyi yÃ¶neten babasÄ±nÄ±n yerini almÄ±ÅŸ oldu.
Ãœlkede 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi kampanyasÄ±nda iÅŸsizliÄŸi ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ã¼lkeye girmiÅŸ gÃ¶Ã§menleri gÃ¶nderme vaadini Ã¶n plana Ã§Ä±kararak yÃ¼zde 17.9 oy alan Le Pen, FranÃ§ois Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.
MayÄ±s 2014'te Avrupa Parlamentosu seÃ§imlerinde ise Le Pen liderliÄŸindeki FN yÃ¼zde 24.9 oyla Fransa'da seÃ§imlerden birinci parti olarak Ã§Ä±ktÄ±.
Bu oy oranÄ±nÄ± bu yÄ±lki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda da yakalamayÄ± hedefleyen 48 yaÅŸÄ±ndaki Le Pen'in partisine destek, Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine geriledi.
Le Pen son anketlere gÃ¶re yÃ¼zde 23'lerde tutunmuÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± babasÄ±ndan daha demokrat ve cumhuriyetÃ§i olarak deÄŸerlendirilen Le Pen, babasÄ± Jean-Marie Le Pen'i, kamuoyunda tartÄ±ÅŸma yaratan bazÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼, 20 AÄŸustos 2015'te partiden ihraÃ§ ettirdi.
FN'in lideri seÃ§ilmeden Ã¶nce 2010 yÄ±lÄ±nda Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± sert bir Ã§izgi benimsemiÅŸ olan, hatta MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n cuma namazÄ±nÄ± cami dÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±lmasÄ±nÄ± "Alman iÅŸgaline" benzeten Le Pen'in, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n "FransÄ±z toplumuyla uyumlu yaÅŸayabileceÄŸi" fikrine evrildiÄŸi gÃ¶zleniyor.
Ancak Le Pen'in geÃ§miÅŸteki, "sokaklarda bile baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶ylemleri MÃ¼slÃ¼manlardan oy almasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§ kÄ±lÄ±yor.
Marine Le Pen'in MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nda son dÃ¶nemde gÃ¶rece bir yumuÅŸama gÃ¶rÃ¼lse de deneyimli gazeteci Alain Duhamel bir mÃ¼lakatÄ±nda, "FN halen MÃ¼slÃ¼manlara dolaylÄ± olarak saldÄ±rÄ±yor." diyor.
Antisemitik aÃ§Ä±klamalarÄ±yla zaman zaman gÃ¼ndeme gelen babasÄ±ndan farklÄ± olarak Marine Le Pen'in, Yahudi cemaatinin liderleri ile de temas kurduÄŸu ve hatta belirli bir oranda Yahudi oy tabanÄ± olduÄŸu biliniyor.
KampanyasÄ±nda cumhuriyetÃ§ilik ve laiklik gibi kavramlarÄ± yoÄŸun biÃ§imde vurgulayan Le Pen'in daha Ã§ok kurulu dÃ¼zenden memnun, Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±nÄ±ftan oy aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.
Sosyalist Partinin eski Ekonomi BakanÄ± olan ve partisinden ayrÄ±larak merkezde bir oluÅŸum kuran Emmanuel Macron'un henÃ¼z bir yÄ±lÄ± geÃ§meyen hareketiyle cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunu geÃ§ebilecek potansiyeli yakalamasÄ± daha Ã§ok arkasÄ±ndaki medya desteÄŸine baÄŸlanÄ±yor.
Macron'un medyanÄ±n Ã¶nemli bir kesimi tarafÄ±ndan adeta "parlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
Bir mÃ¼lakatÄ±nda "politik arenadaki boÅŸluktan faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" itiraf eden Macron, "belirli bir politik ideolojiyi benimsemediÄŸini", "ne saÄŸda ne de solda olduÄŸunu" belirtiyor.
Annesi ve babasÄ± doktor olan ve Ã¼lkenin kuzeyindeki Amiens ÅŸehrinde doÄŸan Macron'un yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 16 yaÅŸÄ±nda, kendisinden 24 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k Brigitte Trogneux isimli tiyatro Ã¶ÄŸretmenine aÅŸÄ±k olmasÄ± ve daha sonra 2007 yÄ±lÄ±nda onunla evlenmesi ÅŸekillendiriyor.
Ailesinin itiraz etmesine raÄŸmen Macron'un sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu iliÅŸki onun Ã¶zgÃ¼r ve kararlÄ± karakterinin yansÄ±masÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.
Paris'te gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenimin ardÄ±ndan maliye mÃ¼fettiÅŸi olan Macron daha sonra bir mÃ¼ddet bir yatÄ±rÄ±m bankasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Sosyalist Partiye (SP) 2006 yÄ±lÄ±nda katÄ±lan Macron, FranÃ§ois Hollande'Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metinde 2012-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Hollande'Ä±n genel sekreter yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Macron daha sonraki hÃ¼kÃ¼mette Ekonomi BakanÄ± olarak atandÄ±.
Ekonomi BakanÄ± iken iÅŸ Ã§evreleri ile iliÅŸkileri Ã§ok iyi olan Macron, kamuoyundaki yoÄŸun itirazlara ve protestolara raÄŸmen Hollande ve dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± Manuel Valls'in desteÄŸiyle Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili pek Ã§ok dÃ¼zenlemenin hayata geÃ§irilmesini saÄŸladÄ±.
"En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) hareketini Nisan 2016'da kuran Macron, AÄŸustos 2016'da ise bakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa etti.
Macron, ekonomi politikalarÄ±nda kendisini liberal, sosyal konularda solcu olarak tanÄ±mlÄ±yor.
SP'nin Ã¶nemli isimleri eski BaÅŸbakan Manuel Valls ve Savunma BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n desteÄŸini de alan Macron son dÃ¶nemde kamuoyu desteÄŸini artÄ±rarak yÃ¼zde 23'ler dÃ¼zeyine Ã§Ä±kardÄ±.
Ä°nsani iliÅŸkilerindeki yeteneÄŸi ile bilinen ve pragmatik olarak tanÄ±mlanan Macron'un politik programÄ± ise tutarsÄ±z olarak gÃ¶rÃ¼lerek pek Ã§ok aÃ§Ä±dan eleÅŸtiriliyor.
Macron'un cumhurbaÅŸkanÄ± olma ÅŸansÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedenleri ise SP'nin adayÄ± Benoit Hamon'un aÅŸÄ±rÄ± sola kayan politikalar Ã¶nererek kamuoyu desteÄŸini kaybetmesi, merkez saÄŸdaki CumhuriyetÃ§iler Partisi adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle yara almasÄ± gÃ¶steriliyor.
Macron'un seÃ§men gÃ¶zÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k sorunu ise genÃ§ siyasetÃ§inin ekibinin de genÃ§ ve tecrÃ¼besiz olmasÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imini kazanmasÄ± halinde Macron'un, yine bu yÄ±l yapÄ±lacak Parlamento seÃ§imlerinde nasÄ±l bir performans sergileyebileceÄŸi ve kadrosunu kimlerden oluÅŸturabileceÄŸi konusu seÃ§men nezdinde tartÄ±ÅŸÄ±lan Ã¶nemli bir konu.
DiÄŸer taraftan, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde her ne kadar iki aday Ã¶n plana Ã§Ä±ksa da, FranÃ§ois Fillon ve aÅŸÄ±rÄ± sol aday Jean-Luc Melenchon yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 19'ar seÃ§men destekleriyle bu iki adayÄ± yakÄ±ndan izliyorlar.
Fransa'daki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yaklaÅŸÄ±rken Ulusal Cephenin adayÄ± Le Pen ve YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ hareketinin adayÄ± Macron anketlerde yÃ¼zde 23'er destekle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor
Halk oylamasÄ± Ã¶ncesi tehdit, ÅŸiddet ve yasaklar dahil TÃ¼rklerin tercihlerini etkilemek iÃ§in her yolu deneyen Avrupa, "Evet" oyunun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyemedi
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine sadece birkaÃ§ hafta kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, muhafazakÃ¢rlar hÃ¢lÃ¢ uygun bir aday belirleyebilme mÃ¼cadelesi veriyor
Hollanda'da geÃ§en yÄ±lda tespit edilen toplam ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olaylarÄ±nÄ±n iÃ§inde 'Ä±rk' Ã¶nemli bir kategoriyi oluÅŸturuyor. Irk temelli ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olaylarÄ±, toplam ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§inde yÃ¼zde 40 oranÄ±nda bir yekÃ»n teÅŸkil ediyor
Ä°stihbarat skandalÄ±, devlet sÄ±rlarÄ±nÄ±n ifÅŸasÄ± konusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™yi aÄŸÄ±r ÅŸekilde suÃ§layan ve haber alma, basÄ±n ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi konularda her fÄ±rsatta eleÅŸtiren Almanyaâ€™nÄ±n, kendi Ã§Ä±karlarÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda tamamen tersi yÃ¶nde iÅŸleyen ikircikli tutumunun yarattÄ±ÄŸÄ± paradoksu Ã¶zetliyor
Trump'Ä±n Suriye'ye saldÄ±rÄ± emri vermesinin ne anlama geldiÄŸi ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n neler olacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BazÄ±larÄ± bunun ciddi bir saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriyeâ€™de bir deÄŸiÅŸime neden olmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.
19 MayÄ±s'ta Ä°ran'da dÃ¼zenlenecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlar, bu seÃ§imde de Ruhani'yi destekleyeceÄŸini ifade ediyor.
Musul adÄ±m adÄ±m ikinci bir Halep'e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ancak Musul'u farklÄ± kÄ±lan, yaÅŸananlara bu sefer uluslararasÄ± Ã¶fkenin ve timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n eÅŸlik etmiyor olmasÄ±.
TÃ¼rkiye-Afrika iliÅŸkilerini ilgilendiren akademik, kÃ¼ltÃ¼rel, siyasi ya da diplomasi iÃ§erikli uluslararasÄ± herhangi bir ortamda iki ana soru gÃ¼ndemi meÅŸgul etmeye devam ediyor
BatÄ±lÄ± felsefeciler BatÄ± medeniyetinin bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k iÃ§inde olduÄŸu, ciddi tedbirler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k yaÅŸayacaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar
Ä°srail'in Arap Ã¼lkelerinde veya Ä°ran'da demokrasinin yerleÅŸmesine yÃ¶nelik bir ilgisi yok. Belki de Ä°srail, sadece dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Ã¼lkelerde 'deÄŸiÅŸiklik' gÃ¶rmek istiyor.
KÃ¼resel ve bÃ¶lgesel krizlerin TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerini olumsuz etkilediÄŸi sÃ¶ylenebilirse de Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla, aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§iliÄŸe doÄŸru ilerliyor olduÄŸu gerÃ§eÄŸi gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lmamalÄ±
Ä°slamofobi artÄ±k retorik dÃ¼zeyde bir nefret sÃ¶ylemi olma eÅŸiÄŸini Ã§oktan aÅŸtÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik fiziki saldÄ±rÄ±larda kendini gÃ¶steren somut bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k halini aldÄ±
TÃ¼rkiye beraberce kurmayÄ± talep ettiÄŸi, fakat uluslararasÄ± koalisyondan bir tÃ¼rlÃ¼ destek alamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venli bÃ¶lgeyi resmen oluÅŸturdu
Brexit sonrasÄ± 65 milyon vatandaÅŸÄ±nÄ± kaybedecek olan AB'nin yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸik KrallÄ±k da sancÄ±lÄ± bir sÃ¼rece girerken, Brexit'in ekonomik ve siyasi sorunlara neden olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Avrupa'nÄ±n saÄŸcÄ± milliyetÃ§ilerinin yeni odak noktasÄ±, son 600 senenin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nda korku pompalama konusunda Ã§ok kullanÄ±ÅŸlÄ± olmuÅŸ kadim bir dÃ¼ÅŸman: 'KorkunÃ§ TÃ¼rk'