GÃ¼ncelleme: 21:15, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Fransa'da Le Pen ve Macron ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyebilir | ANALÄ°Z

Murat ÃœnlÃ¼

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turuna yÃ¶nelik kamuoyu yoklamalarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n (Ulusal Cephe partisinin) adayÄ±Â Marine Le PenÂ ve politik merkezde olduÄŸunu bildiren "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) hareketinin lideriÂ Emmanuel MacronÂ yaklaÅŸÄ±kÂ yÃ¼zde 23'er destekle Ã¶nde bulunuyor.

Ä°kili arasÄ±ndaki mÃ¼cadelede ise Le Pen'in partisini merkeze kaydÄ±rma arayÄ±ÅŸÄ±, o politik Ã§izgiyi pragmatik yapÄ±sÄ±yla hÄ±zla dolduran Macron nedeniyle boÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor.

Le Pen ve Macron'un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlerde ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyip ikinci tura kalmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lsa da, Ã¼lkedeki yarÄ±ÅŸ seÃ§menlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 28'inin henÃ¼z kararÄ±nÄ± vermemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle son ana kadar sÃ¼recek.

AÅžIRI SAÄžDAN MERKEZE KAYMA ARAYIÅžI

Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucusu ve ilk lideri babasÄ± Jean-Marie Le Pen dolayÄ±sÄ±yla neredeyse aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ geleneÄŸin iÃ§ine doÄŸmuÅŸ olan Marine Le Pen'in kiÅŸiliÄŸini ve politik Ã§izgisini Ã§ocukluÄŸundan itibaren yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimler de derinden etkilemiÅŸ.

Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ±ndan Marine Le Pen'in babasÄ± gibi politika yapma kararÄ± vermesinde belki de en Ã¶nemli etken henÃ¼z sekiz yaÅŸÄ±ndayken Paris'teki evlerinin bombalanmasÄ± olmuÅŸ.

Otobiyografi kitabÄ±nda sekiz yaÅŸÄ±ndayken evlerinin Ã¶nÃ¼ne konulan beÅŸ kilogramlÄ±k dinamitin patlamasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Le Pen, iki ablasÄ±yla birlikte binanÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ±nÄ±n tamamen parÃ§alara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor.

HenÃ¼z FN kurulalÄ± dÃ¶rt yÄ±l olmuÅŸ ve parti sadece antisemitik aÃ§Ä±klamalarla bilinirken 1 KasÄ±m 1976'da yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±nÄ±n failleri ise halen bulunabilmiÅŸ deÄŸil.

FN'E ÃœYELÄ°K

Parti saflarÄ±na Ã§ok genÃ§ yaÅŸta 1986'da katÄ±lan Marine Le Pen, yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini tamamlayÄ±p avukat olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da 1998'de FN'in bÃ¶lge meclisi Ã¼yelerinden biri olarak seÃ§ildi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak 2004 yÄ±lÄ±ndan beri gÃ¶rev yapan Le Pen, FN'in liderliÄŸine ise 2011 yÄ±lÄ±nda oylarÄ±n yÃ¼zde 67.65'ini alarak geldi. Le Pen bÃ¶ylece 1972 yÄ±lÄ±ndan beri partiyi yÃ¶neten babasÄ±nÄ±n yerini almÄ±ÅŸ oldu.

Ãœlkede 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi kampanyasÄ±nda iÅŸsizliÄŸi ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ã¼lkeye girmiÅŸ gÃ¶Ã§menleri gÃ¶nderme vaadini Ã¶n plana Ã§Ä±kararak yÃ¼zde 17.9 oy alan Le Pen, FranÃ§ois Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.

MayÄ±s 2014'te Avrupa Parlamentosu seÃ§imlerinde ise Le Pen liderliÄŸindeki FN yÃ¼zde 24.9 oyla Fransa'da seÃ§imlerden birinci parti olarak Ã§Ä±ktÄ±.

Bu oy oranÄ±nÄ± bu yÄ±lki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda da yakalamayÄ± hedefleyen 48 yaÅŸÄ±ndaki Le Pen'in partisine destek, Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine geriledi.

Le Pen son anketlere gÃ¶re yÃ¼zde 23'lerde tutunmuÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± babasÄ±ndan daha demokrat ve cumhuriyetÃ§i olarak deÄŸerlendirilen Le Pen, babasÄ± Jean-Marie Le Pen'i, kamuoyunda tartÄ±ÅŸma yaratan bazÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼, 20 AÄŸustos 2015'te partiden ihraÃ§ ettirdi.

MÃœSLÃœMANLARA KARÅžI TUTUM

FN'in lideri seÃ§ilmeden Ã¶nce 2010 yÄ±lÄ±nda Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± sert bir Ã§izgi benimsemiÅŸ olan, hatta MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n cuma namazÄ±nÄ± cami dÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±lmasÄ±nÄ± "Alman iÅŸgaline" benzeten Le Pen'in, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n "FransÄ±z toplumuyla uyumlu yaÅŸayabileceÄŸi" fikrine evrildiÄŸi gÃ¶zleniyor.

Ancak Le Pen'in geÃ§miÅŸteki, "sokaklarda bile baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶ylemleri MÃ¼slÃ¼manlardan oy almasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§ kÄ±lÄ±yor.

Marine Le Pen'in MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nda son dÃ¶nemde gÃ¶rece bir yumuÅŸama gÃ¶rÃ¼lse de deneyimli gazeteci Alain Duhamel bir mÃ¼lakatÄ±nda, "FN halen MÃ¼slÃ¼manlara dolaylÄ± olarak saldÄ±rÄ±yor." diyor.

Antisemitik aÃ§Ä±klamalarÄ±yla zaman zaman gÃ¼ndeme gelen babasÄ±ndan farklÄ± olarak Marine Le Pen'in, Yahudi cemaatinin liderleri ile de temas kurduÄŸu ve hatta belirli bir oranda Yahudi oy tabanÄ± olduÄŸu biliniyor.

KampanyasÄ±nda cumhuriyetÃ§ilik ve laiklik gibi kavramlarÄ± yoÄŸun biÃ§imde vurgulayan Le Pen'in daha Ã§ok kurulu dÃ¼zenden memnun, Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±nÄ±ftan oy aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.

YILDIZI PARLAYAN ADAM: MACRON

Sosyalist Partinin eski Ekonomi BakanÄ± olan ve partisinden ayrÄ±larak merkezde bir oluÅŸum kuran Emmanuel Macron'un henÃ¼z bir yÄ±lÄ± geÃ§meyen hareketiyle cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunu geÃ§ebilecek potansiyeli yakalamasÄ± daha Ã§ok arkasÄ±ndaki medya desteÄŸine baÄŸlanÄ±yor.

Macron'un medyanÄ±n Ã¶nemli bir kesimi tarafÄ±ndan adeta "parlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Bir mÃ¼lakatÄ±nda "politik arenadaki boÅŸluktan faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" itiraf eden Macron, "belirli bir politik ideolojiyi benimsemediÄŸini", "ne saÄŸda ne de solda olduÄŸunu" belirtiyor.

Annesi ve babasÄ± doktor olan ve Ã¼lkenin kuzeyindeki Amiens ÅŸehrinde doÄŸan Macron'un yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 16 yaÅŸÄ±nda, kendisinden 24 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k Brigitte Trogneux isimli tiyatro Ã¶ÄŸretmenine aÅŸÄ±k olmasÄ± ve daha sonra 2007 yÄ±lÄ±nda onunla evlenmesi ÅŸekillendiriyor.

Ailesinin itiraz etmesine raÄŸmen Macron'un sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu iliÅŸki onun Ã¶zgÃ¼r ve kararlÄ± karakterinin yansÄ±masÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.

Paris'te gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenimin ardÄ±ndan maliye mÃ¼fettiÅŸi olan Macron daha sonra bir mÃ¼ddet bir yatÄ±rÄ±m bankasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

SPÂ KARÄ°YERÄ°

Sosyalist Partiye (SP) 2006 yÄ±lÄ±nda katÄ±lan Macron, FranÃ§ois Hollande'Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metinde 2012-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Hollande'Ä±n genel sekreter yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Macron daha sonraki hÃ¼kÃ¼mette Ekonomi BakanÄ± olarak atandÄ±.

Ekonomi BakanÄ± iken iÅŸ Ã§evreleri ile iliÅŸkileri Ã§ok iyi olan Macron, kamuoyundaki yoÄŸun itirazlara ve protestolara raÄŸmen Hollande ve dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± Manuel Valls'in desteÄŸiyle Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili pek Ã§ok dÃ¼zenlemenin hayata geÃ§irilmesini saÄŸladÄ±.

BÄ°R YILLIK BÄ°R HAREKETLE Ä°KTÄ°DARA ADAY

"En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) hareketini Nisan 2016'da kuran Macron, AÄŸustos 2016'da ise bakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa etti.

Macron, ekonomi politikalarÄ±nda kendisini liberal, sosyal konularda solcu olarak tanÄ±mlÄ±yor.

SP'nin Ã¶nemli isimleri eski BaÅŸbakan Manuel Valls ve Savunma BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n desteÄŸini de alan Macron son dÃ¶nemde kamuoyu desteÄŸini artÄ±rarak yÃ¼zde 23'ler dÃ¼zeyine Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°nsani iliÅŸkilerindeki yeteneÄŸi ile bilinen ve pragmatik olarak tanÄ±mlanan Macron'un politik programÄ± ise tutarsÄ±z olarak gÃ¶rÃ¼lerek pek Ã§ok aÃ§Ä±dan eleÅŸtiriliyor.

Macron'un cumhurbaÅŸkanÄ± olma ÅŸansÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedenleri ise SP'nin adayÄ± Benoit Hamon'un aÅŸÄ±rÄ± sola kayan politikalar Ã¶nererek kamuoyu desteÄŸini kaybetmesi, merkez saÄŸdaki CumhuriyetÃ§iler Partisi adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle yara almasÄ± gÃ¶steriliyor.

Macron'un seÃ§men gÃ¶zÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k sorunu ise genÃ§ siyasetÃ§inin ekibinin de genÃ§ ve tecrÃ¼besiz olmasÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imini kazanmasÄ± halinde Macron'un, yine bu yÄ±l yapÄ±lacak Parlamento seÃ§imlerinde nasÄ±l bir performans sergileyebileceÄŸi ve kadrosunu kimlerden oluÅŸturabileceÄŸi konusu seÃ§men nezdinde tartÄ±ÅŸÄ±lan Ã¶nemli bir konu.

DiÄŸer taraftan, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde her ne kadar iki aday Ã¶n plana Ã§Ä±ksa da, FranÃ§ois Fillon ve aÅŸÄ±rÄ± sol aday Jean-Luc Melenchon yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 19'ar seÃ§men destekleriyle bu iki adayÄ± yakÄ±ndan izliyorlar.

KAYNAK: AA