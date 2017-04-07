BM GÃ¼venlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal ederek balistikÂ fÃ¼ze denemesinin endiÅŸe verici olduÄŸu belirtildi.Â
Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda da uyarÄ±da bulunuldu.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± balistik fÃ¼ze denemelerinin bÃ¶lgede gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± eylemlerine ve balistik fÃ¼ze denemelerine son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
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Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±
Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n direniÅŸ azmini kÄ±rmayÄ± amaÃ§layan fanatik Yahudiler, BatÄ± Åžeria'daki Ofer Cezaevi yakÄ±nlarÄ±nda "mangal partisi" dÃ¼zenledi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasÄ±nda 24 Nisan'da Cenevre'de yapÄ±lacak toplantÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu
Lyon Camisi yÃ¶neticisi Kabtane, "Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶revi 23 Nisan'da oy kullanmaktÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± devam eden gÃ¶sterilerde son 24 saatte 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ± kapsamÄ±nda 19 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã–zbekistan'dan yabancÄ± sermayeli Ã¼retici ÅŸirketlere vergi imtiyazlarÄ± tanÄ±ndÄ±
AB, ÃœrdÃ¼n'e gÃ¼neÅŸ enerjisi santrali inÅŸasÄ± iÃ§in 30 milyon euro baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.
Ã‡inli ÅŸirketlerden Ã–zbekistan'Ä±n kÃ¶mÃ¼rÃ¼ne 90 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak