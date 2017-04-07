00:57, 21 Nisan 2017 Cuma

BM GÃ¼venlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±





BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal ederek balistikÂ fÃ¼ze denemesinin endiÅŸe verici olduÄŸu belirtildi.Â Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda da uyarÄ±da bulunuldu. Yasa dÄ±ÅŸÄ± balistik fÃ¼ze denemelerinin bÃ¶lgede gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± eylemlerine ve balistik fÃ¼ze denemelerine son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.