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03:06, 21 Nisan 2017 Cuma
Amerika
00:59, 21 Nisan 2017 Cuma

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ABD'de vergi reformu tasarÄ±sÄ± 'Ã‡ok yakÄ±nda' aÃ§Ä±klanacak
ABD'de vergi reformu tasarÄ±sÄ± 'Ã‡ok yakÄ±nda' aÃ§Ä±klanacak

ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeniÂ vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Mnuchin, Washington'daki UluslararasÄ± Finans EnstitÃ¼sÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Trump yÃ¶netiminin yeni vergi reformu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n, "Ã‡ok yakÄ±nda" aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BU YIL SONA ERMEDEN ABD KONGRESÄ°NDE KABUL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R

"TasarÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±" konusunda bilgi vermeyen Mnuchin, dÃ¼zenlemenin bu yÄ±l sona ermeden ABD Kongresinde kabul edilmesini umduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mnuchin, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Financial Times gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, sÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±ndan Ã¶nce kongreden geÃ§erek BaÅŸkan Trump'Ä±n onayÄ±na sunulmasÄ±nÄ± "GerÃ§ekÃ§i" bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli vaatlerinden biri olan vergi reformu yasasÄ± iÃ§in henÃ¼z bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken uzmanlar, piyasalar, ABD borsasÄ± ve AmerikalÄ± ÅŸirketlerin bu tasarÄ±ya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

Mnuchin'in bugÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra vergi reformu yasa tasarÄ±sÄ± tekrar gÃ¼ndeme gelirken, New York borsasÄ±ndaki endeksler de ralli yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, TSÄ° 22.00'de Dow Jones Sanayi Endeksi 185,38 puan (yÃ¼zde 0,91) artÄ±ÅŸla 20.589,87 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,88 puan (yÃ¼zde 0,81) yÃ¼kseliÅŸle 2.357,05 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 57,18 puan (yÃ¼zde 0,98) deÄŸer kazanarak 5.920,22 puandan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yordu.



Ä°lgili Konular ABD
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