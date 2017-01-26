Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±

Ä°stanbulÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ±Â Kadir TopbaÅŸ, 5 yeniÂ metro hattÄ±nÄ±n ihale sÃ¼reÃ§lerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
TopbaÅŸ, Belediye Meclisi 2. BaÅŸkanvekili GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi oturumda, 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yapÄ±lacak projeleri anlattÄ±.
Ä°stanbulâ€™un TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya karÅŸÄ± sorumluluÄŸu olan bir ÅŸehir olmasÄ±nÄ±n kendilerine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorumluluk yÃ¼klediÄŸini belirten TopbaÅŸ, yatÄ±rÄ±m programÄ±nÄ± bu sorumluluk Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸehrin bugÃ¼nÃ¼nÃ¼ ve gelecek kuÅŸaklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da 5 yeni metro hattÄ±nÄ±n ihale sÃ¼reÃ§lerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan TopbaÅŸ, gÃ¶reve geldiklerinde Ä°stanbulâ€™daki en Ã¶nemli ulaÅŸÄ±m aksÄ±nÄ±n toplu taÅŸÄ±ma ve metrolar olarak belirlediklerini sÃ¶yledi.
TopbaÅŸ, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro' diyerek, Ä°stanbul ulaÅŸÄ±m master planlarÄ±nda bin kilometrelik raylÄ± sistem hattÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼k. Belediye bÃ¼tÃ§esiyle yapÄ±lmasÄ± Ã§ok zor olmasÄ±na raÄŸmen kentin bu Ã¶nemli ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve bÃ¼tÃ§emizde bÃ¼yÃ¼k fedakÃ¢rlÄ±klar yaparak ana yatÄ±rÄ±mÄ± ulaÅŸÄ±ma ve toplu taÅŸÄ±maya koyduk. Bir kentin medeniyet Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ o kentte yaÅŸayan insanlarÄ±n toplu taÅŸÄ±mayÄ± kullanma oranÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± ne kadar Ã§ok kullanabiliyorsak o kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir kentiz demektir. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± insanlarÄ±n tercih edebilmeleri iÃ§in de kaliteli, gÃ¼venli, konforlu ve hÄ±zlÄ± olmasÄ± gerekiyor. Biz de bundan dolayÄ± sistemi buna gÃ¶re kurgulamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Her yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni metro dÃ¼nyadaki standartlarÄ±n Ã§ok Ã¶nÃ¼nde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ son dÃ¶nemde yapÄ±lanlar olduÄŸu iÃ§in en ileri teknolojileri kullanmaktayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Yeni metro hatlarÄ±na deÄŸinen TopbaÅŸ, ÅŸu bilgileri verdi:
"BeÅŸ metro hattÄ±mÄ±z sÃ¶zleÅŸme imzalama aÅŸamasÄ±na geldi. YakÄ±n gelecekte de temel atmalarÄ±nÄ± beraber yaparÄ±z. 6 kilometrelik BaÅŸakÅŸehir-KayaÅŸehir Metrosu,
9,7 kilometrelik BaÄŸcÄ±lar-KirazlÄ±-KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-HalkalÄ± Metrosu,
12 kilometrelik Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu,
17,8 kilometrelik Ã‡ekmekÃ¶y-TaÅŸdelen-Sultanbeyli Metrosu ile
13 kilometrelik Ãœmraniye-AtaÅŸehir-GÃ¶ztepe Metrosu.
EsasÄ±nda 6 hat ihaleye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k bir tanesine itiraz edildiÄŸi iÃ§in bekliyor. Bu 5 metro hattÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleri imzalanmak Ã¼zere ve yakÄ±nda temellerini atacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece 2019â€™un sonuna gelirken Ä°stanbulâ€™un 400 km Ã¼zerinde raylÄ± sistemi dÃ¶nemimizde kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DanimarkalÄ± milletvekili PKK paÃ§avralarÄ±nÄ±n dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kalabalÄ±ÄŸa nutuk atÄ±yor. AGÄ°T Ã¼yesi. Biz belgeleri ortaya koyduktan sonra AGÄ°T kendini neye gÃ¶re savunacak" dedi
Artvin'in BorÃ§ka ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro ÅŸehrinde bulunan ve Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkezi kabul edilen "Ä°tamaraty SarayÄ±" iÃ§in Ankara'da sergi aÃ§Ä±ldÄ±
Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilÃ§esinde, "AkÅŸam saatlerinde deprem olacaÄŸÄ±" sÃ¶ylentisi, vatandaÅŸlarÄ± sokaÄŸa dÃ¶ktÃ¼
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 2016 YÄ±lÄ± Faaliyet Raporu, Belediye Meclisince onaylandÄ±
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid AbdÃ¼lkerim el Hireyci'yi kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile 16-17 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'nin referandumun iptaline yÃ¶nelik baÅŸvurusu iÃ§in, "YSK'nÄ±n kararÄ± kesin, bu iÅŸ bitti" ifadesini kullandÄ±
Tunceli Valisi Kaymak, "Kaza yerinden alÄ±nan 12 ÅŸehidimize ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede, polis helikopteri, zemine Ã§ok hÄ±zlÄ± Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÃ§indekilerin kaza anÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi" dedi
MÄ°T'e ait tÄ±rlarÄ± Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski KÄ±rÄ±khan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± KavalcÄ±oÄŸlu, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ankara merkezli 8 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 20'si, yakalandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin'' dedi. ErdoÄŸan, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m de okudu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul Temsilcisi Ä°pek'in atanmasÄ± kararÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki SICA toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±