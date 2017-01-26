01:02, 21 Nisan 2017 Cuma

Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ±Â Kadir TopbaÅŸ, 5 yeniÂ metro hattÄ±nÄ±n ihale sÃ¼reÃ§lerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TopbaÅŸ, Belediye Meclisi 2. BaÅŸkanvekili GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi oturumda, 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yapÄ±lacak projeleri anlattÄ±.

Ä°stanbulâ€™un TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya karÅŸÄ± sorumluluÄŸu olan bir ÅŸehir olmasÄ±nÄ±n kendilerine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorumluluk yÃ¼klediÄŸini belirten TopbaÅŸ, yatÄ±rÄ±m programÄ±nÄ± bu sorumluluk Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸehrin bugÃ¼nÃ¼nÃ¼ ve gelecek kuÅŸaklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

Ä°stanbul'da 5 yeni metro hattÄ±nÄ±n ihale sÃ¼reÃ§lerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan TopbaÅŸ, gÃ¶reve geldiklerinde Ä°stanbulâ€™daki en Ã¶nemli ulaÅŸÄ±m aksÄ±nÄ±n toplu taÅŸÄ±ma ve metrolar olarak belirlediklerini sÃ¶yledi.

TopbaÅŸ, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro' diyerek, Ä°stanbul ulaÅŸÄ±m master planlarÄ±nda bin kilometrelik raylÄ± sistem hattÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼k. Belediye bÃ¼tÃ§esiyle yapÄ±lmasÄ± Ã§ok zor olmasÄ±na raÄŸmen kentin bu Ã¶nemli ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve bÃ¼tÃ§emizde bÃ¼yÃ¼k fedakÃ¢rlÄ±klar yaparak ana yatÄ±rÄ±mÄ± ulaÅŸÄ±ma ve toplu taÅŸÄ±maya koyduk. Bir kentin medeniyet Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ o kentte yaÅŸayan insanlarÄ±n toplu taÅŸÄ±mayÄ± kullanma oranÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± ne kadar Ã§ok kullanabiliyorsak o kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir kentiz demektir. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± insanlarÄ±n tercih edebilmeleri iÃ§in de kaliteli, gÃ¼venli, konforlu ve hÄ±zlÄ± olmasÄ± gerekiyor. Biz de bundan dolayÄ± sistemi buna gÃ¶re kurgulamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Her yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni metro dÃ¼nyadaki standartlarÄ±n Ã§ok Ã¶nÃ¼nde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ son dÃ¶nemde yapÄ±lanlar olduÄŸu iÃ§in en ileri teknolojileri kullanmaktayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

BEÅž METRO HATTI

Yeni metro hatlarÄ±na deÄŸinen TopbaÅŸ, ÅŸu bilgileri verdi:

"BeÅŸ metro hattÄ±mÄ±z sÃ¶zleÅŸme imzalama aÅŸamasÄ±na geldi. YakÄ±n gelecekte de temel atmalarÄ±nÄ± beraber yaparÄ±z. 6 kilometrelik BaÅŸakÅŸehir-KayaÅŸehir Metrosu,

9,7 kilometrelik BaÄŸcÄ±lar-KirazlÄ±-KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-HalkalÄ± Metrosu,

12 kilometrelik Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu,

17,8 kilometrelik Ã‡ekmekÃ¶y-TaÅŸdelen-Sultanbeyli Metrosu ile

13 kilometrelik Ãœmraniye-AtaÅŸehir-GÃ¶ztepe Metrosu.

EsasÄ±nda 6 hat ihaleye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k bir tanesine itiraz edildiÄŸi iÃ§in bekliyor. Bu 5 metro hattÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleri imzalanmak Ã¼zere ve yakÄ±nda temellerini atacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece 2019â€™un sonuna gelirken Ä°stanbulâ€™un 400 km Ã¼zerinde raylÄ± sistemi dÃ¶nemimizde kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."