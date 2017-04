Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±

01:02, 21 Nisan 2017 Cuma

İstanbul'a 5 yeni metro hattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 5 yeni metro hattının ihale süreçlerinin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Topbaş, Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda, 2016 yılında yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılacak projeleri anlattı.

İstanbul’un Türkiye ve dünyaya karşı sorumluluğu olan bir şehir olmasının kendilerine çok büyük sorumluluk yüklediğini belirten Topbaş, yatırım programını bu sorumluluk ışığında şehrin bugününü ve gelecek kuşakları düşünerek gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul'da 5 yeni metro hattının ihale süreçlerinin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarının başlayacağını açıklayan Topbaş, göreve geldiklerinde İstanbul’daki en önemli ulaşım aksının toplu taşıma ve metrolar olarak belirlediklerini söyledi.

Topbaş, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro' diyerek, İstanbul ulaşım master planlarında bin kilometrelik raylı sistem hattı öngördük. Belediye bütçesiyle yapılması çok zor olmasına rağmen kentin bu önemli ihtiyacını karşılamaya çalıştık ve bütçemizde büyük fedakârlıklar yaparak ana yatırımı ulaşıma ve toplu taşımaya koyduk. Bir kentin medeniyet ölçüsü o kentte yaşayan insanların toplu taşımayı kullanma oranına bağlıdır. Toplu taşımayı ne kadar çok kullanabiliyorsak o kadar başarılı bir kentiz demektir. Toplu taşımayı insanların tercih edebilmeleri için de kaliteli, güvenli, konforlu ve hızlı olması gerekiyor. Biz de bundan dolayı sistemi buna göre kurgulamaya çalıştık. Her yaptığımız yeni metro dünyadaki standartların çok önünde. Çünkü son dönemde yapılanlar olduğu için en ileri teknolojileri kullanmaktayız." ifadelerini kullandı.

BEŞ METRO HATTI

Yeni metro hatlarına değinen Topbaş, şu bilgileri verdi:

"Beş metro hattımız sözleşme imzalama aşamasına geldi. Yakın gelecekte de temel atmalarını beraber yaparız. 6 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir Metrosu,

9,7 kilometrelik Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı Metrosu,

12 kilometrelik Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu,

17,8 kilometrelik Çekmeköy-Taşdelen-Sultanbeyli Metrosu ile

13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu.

Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık bir tanesine itiraz edildiği için bekliyor. Bu 5 metro hattının sözleşmeleri imzalanmak üzere ve yakında temellerini atacağız. Böylece 2019’un sonuna gelirken İstanbul’un 400 km üzerinde raylı sistemi dönemimizde kazandırmış olacağız."