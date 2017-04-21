01:06, 21 Nisan 2017 Cuma

Fransa'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik birÂ saldÄ±rÄ±Â gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.

Valilik, saldÄ±rÄ±da yaralanan iki polisten birinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, diÄŸer polisin durumunun ise aÄŸÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SALDIRGAN POLÄ°S OTOMOBÄ°LÄ°NÄ° TARADI

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pierre-Henri Brandet saldÄ±rÄ± ile ilgili basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

SÃ¶zcÃ¼, saldÄ±rganÄ±n aracÄ±nÄ± park ettikten sonra otomatik bir silahla caddedeki polis otomobilini tarayarak iÃ§indeki polisin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu kiÅŸinin daha sonra kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken de iki polise ateÅŸ aÃ§arak yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Brandet, diÄŸer polislerin verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±kla saldÄ±rganÄ±n Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildiÄŸini duyurdu.

YaralÄ± polislerden birisinin durumun aÄŸÄ±r olduÄŸunu kaydeden Brandet, â€œPolisler, saldÄ±rÄ±da Ã¶zellikle bilinÃ§li olarak hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.â€œ dedi.Â

HOLLANDE: Ä°LK BÄ°LGÄ°LER, OLAYIN BÄ°R TERÃ–RÄ°ST EYLEM OLDUÄžUNA Ä°ÅžARET EDÄ°YOR

BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve ile Elysee SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, basÄ±na bir aÃ§Ä±klama yapan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, olayda bir polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, iki polisin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rganÄ±n ise vurularak, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

OlayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgenin gÃ¼venlik koridoruna alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n tahliye edildiÄŸini anlatan Hollande, "Olayla ilgili ilk bilgiler, olayÄ±n bir terÃ¶rist eylem olduÄŸuna iÅŸaret ediyor." ifadesini kullandÄ±.

Paris SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r Ofisi'nin konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Hollande, saldÄ±rganÄ±n amacÄ± konusunda ve saldÄ±rgana yardÄ±m eden kiÅŸiler olup olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde, araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ãœlkedeki bÃ¼tÃ¼n gÃ¼venlik birimlerinin birlik iÃ§inde hareket ettiÄŸine iÅŸaret eden Hollande, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi sÃ¼reci iÃ§erinde bulunulduÄŸu iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de dikkatli olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

"GÃ¼venliÄŸimiz tehlikede" diyen Hollande, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin gÃ¶revlerini yapmalarÄ± iÃ§in herkesin elinden gelen desteÄŸi vermesini istedi.