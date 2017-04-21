Manisa'da 'deprem olacak' sÃ¶ylentisi halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶ktÃ¼

Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilÃ§esi KazÄ±m Karabekir Mahallesi MuhtarÄ± Tekin AydÄ±n, "Deprem olacak" sÃ¶ylentisiÂ Ã¼zerine vatandaÅŸÄ±n tedirginlik yaÅŸamasÄ± nedeniyle durumu kaymakamlÄ±k, belediye, polis ve Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Bunun Ã¼zerine AFAD Manisa Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bekir Åžen mahalleye beraberinde bir ekip ile gitti.
Åžen, muhtar AydÄ±n ve mahalle sakinleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, "Bunun dedikodu ve sÃ¶ylentiden ibaret olduÄŸunu ve inanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.
Muhtar AydÄ±n, "Birileri evlerin kapÄ±larÄ±nÄ± Ã§alarak 'gece deprem olacak' demiÅŸ. ArdÄ±ndan vatandaÅŸlar arasÄ±nda yayÄ±lan sÃ¶ylenti mahallenin neredeyse tamamÄ±na yayÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n tedirginliÄŸi Ã¼zerine durumu ilgili yerlere bildirdim." diye konuÅŸtu.
BazÄ± mahalle sakinleri de "Gece 22.00-22.30 saatlerinde deprem olacaÄŸÄ±nÄ±" duyduklarÄ±nÄ±, kulaktan kulaÄŸa dedikodunun hÄ±zla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiler.
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