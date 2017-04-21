Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde 'Ä°tamaraty SarayÄ±' sergisi

Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro ÅŸehrinde bulunan veÂ Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkezi kabul edilen "Ä°tamaraty SarayÄ±" iÃ§in Ankara'da sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Brezilya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±nda "Ä°tamaraty SarayÄ±: 50 YÄ±llÄ±k Sanat ve Mimari" adlÄ± serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra yabancÄ± konuklar da katÄ±ldÄ±.
Brezilya'nÄ±nÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Brezilya tarihinin en Ã¶nemli diplomatÄ± sayÄ±lan Jose Paranhos'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olan 20 Nisan'Ä±n, Ã¼lkesinde "Diplomat GÃ¼nÃ¼" olarak kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 1845 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Paranhos'un Brezilya'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± barÄ±ÅŸla Ã§izdiÄŸini ve "silah olmadan, diplomasi ve diyalog" sÃ¶yleminin Ã¼lke diplomasisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini vurguladÄ±.
Neto, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkez binasÄ± olan Ä°tamaraty SarayÄ±'nÄ±n 50. yÄ±l kutlamalarÄ± nedeniyle bu sergiyi aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, bu sayede Brezilya mimarisinin de tanÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi ve sarayÄ±n mimarÄ± Oscar Niemeyer'i andÄ±. Neto, Niemeyer'in Ã¼lkesinde ve dÃ¼nyada Ã§ok sayÄ±da esere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MÃ¼steÅŸarÄ± Miguel Franco da sergi hakkÄ±nda bilgi verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DanimarkalÄ± milletvekili PKK paÃ§avralarÄ±nÄ±n dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kalabalÄ±ÄŸa nutuk atÄ±yor. AGÄ°T Ã¼yesi. Biz belgeleri ortaya koyduktan sonra AGÄ°T kendini neye gÃ¶re savunacak" dedi
Artvin'in BorÃ§ka ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro ÅŸehrinde bulunan ve Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkezi kabul edilen "Ä°tamaraty SarayÄ±" iÃ§in Ankara'da sergi aÃ§Ä±ldÄ±
Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilÃ§esinde, "AkÅŸam saatlerinde deprem olacaÄŸÄ±" sÃ¶ylentisi, vatandaÅŸlarÄ± sokaÄŸa dÃ¶ktÃ¼
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 2016 YÄ±lÄ± Faaliyet Raporu, Belediye Meclisince onaylandÄ±
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid AbdÃ¼lkerim el Hireyci'yi kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile 16-17 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'nin referandumun iptaline yÃ¶nelik baÅŸvurusu iÃ§in, "YSK'nÄ±n kararÄ± kesin, bu iÅŸ bitti" ifadesini kullandÄ±
Tunceli Valisi Kaymak, "Kaza yerinden alÄ±nan 12 ÅŸehidimize ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede, polis helikopteri, zemine Ã§ok hÄ±zlÄ± Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÃ§indekilerin kaza anÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi" dedi
MÄ°T'e ait tÄ±rlarÄ± Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski KÄ±rÄ±khan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± KavalcÄ±oÄŸlu, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ankara merkezli 8 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 20'si, yakalandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin'' dedi. ErdoÄŸan, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m de okudu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul Temsilcisi Ä°pek'in atanmasÄ± kararÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki SICA toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±