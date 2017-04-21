01:18, 21 Nisan 2017 Cuma

Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde 'Ä°tamaraty SarayÄ±' sergisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro ÅŸehrinde bulunan veÂ Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkezi kabul edilen "Ä°tamaraty SarayÄ±" iÃ§in Ankara'da sergi aÃ§Ä±ldÄ±.

Brezilya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±nda "Ä°tamaraty SarayÄ±: 50 YÄ±llÄ±k Sanat ve Mimari" adlÄ± serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra yabancÄ± konuklar da katÄ±ldÄ±.

Brezilya'nÄ±nÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Brezilya tarihinin en Ã¶nemli diplomatÄ± sayÄ±lan Jose Paranhos'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olan 20 Nisan'Ä±n, Ã¼lkesinde "Diplomat GÃ¼nÃ¼" olarak kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 1845 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Paranhos'un Brezilya'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± barÄ±ÅŸla Ã§izdiÄŸini ve "silah olmadan, diplomasi ve diyalog" sÃ¶yleminin Ã¼lke diplomasisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini vurguladÄ±.

Neto, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkez binasÄ± olan Ä°tamaraty SarayÄ±'nÄ±n 50. yÄ±l kutlamalarÄ± nedeniyle bu sergiyi aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, bu sayede Brezilya mimarisinin de tanÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi ve sarayÄ±n mimarÄ± Oscar Niemeyer'i andÄ±. Neto, Niemeyer'in Ã¼lkesinde ve dÃ¼nyada Ã§ok sayÄ±da esere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MÃ¼steÅŸarÄ± Miguel Franco da sergi hakkÄ±nda bilgi verdi.