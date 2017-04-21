01:22, 21 Nisan 2017 Cuma

Artvin'de tÃ¼nelde kaza: 3 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±





Artvin'in BorÃ§ka ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Artvin'in BorÃ§ka ilÃ§esinde meydana gelenÂ trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, HÃ¼seyin Terzi (32) idaresindeki 53 AJ 766 plakalÄ± otomobil, BorÃ§ka-Murgul karayolunun 3'Ã¼ncÃ¼ kilometresindekiÂ Murgul TÃ¼neli'nde, Turgay YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±z'Ä±n (38) kullandÄ±ÄŸÄ± 08 DD 132 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, HÃ¼seyin Terzi ile Saadet YÄ±ldÄ±z (67) olay yeri, Sevinur YÄ±ldÄ±z (36) ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Artvin Devlet Hastanesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kazada annesi ve eÅŸini kaybeden Turgay YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±z ile Ã§ocuklarÄ± Mustafa Kemal (3) ve Remzi Ã‡aÄŸatay YÄ±ldÄ±z'Ä±n (1) hastanedeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.