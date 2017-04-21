01:28, 21 Nisan 2017 Cuma

ErdoÄŸan: AGÄ°T kendini neye gÃ¶re savunacak?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, A News televizyonuna konuk olarak gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.Â

Halk oylamasÄ± sÃ¼recinde, yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle ilgili bir rejim-sistem kavgasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, sÃ¼rekli olarak gerek meydanlarda gerek Parlamentoda, hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin, "Bunun bir rejim meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdiÄŸini vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin rejim sorununun 1923'te hallolduÄŸunu, cumhuriyet rejimine geÃ§ildiÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ondan sonra zaten bÃ¶yle bir sorun sÃ¶z konusu deÄŸil ama artÄ±k bir sistem meselesi vardÄ±r. Yeni yÃ¶netim sistemiyle ilgili bir adÄ±m atÄ±yoruz. 14-15 yÄ±llÄ±k tecrÃ¼beyle bÃ¶yle bir sistem deÄŸiÅŸikliÄŸiyle TÃ¼rkiye'yi Ã§ok daha ileri seviyelere taÅŸÄ±ma imkanÄ±nÄ± yakalayacaÄŸÄ±mÄ±za inandÄ±k."

"SONRAKÄ° SÃœREÃ‡ 2019 KASIM'DA ATILACAK ADIM"

TÃ¼rk milletinin, referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 51,5 oy oranÄ±yla "Evet" dediÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi bundan sonraki sÃ¼reÃ§ 2019 KasÄ±m'da atÄ±lacak adÄ±mdÄ±r. Bu arada iÅŸte biliyorsunuz partili cumhurbaÅŸkanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸ noktasÄ±nda, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partisine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan verecektir. Bir diÄŸer yÃ¶n de Hakimler SavcÄ±lar Kurulu ile alakalÄ± olarak da, yine Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren kesin netice, hemen sÃ¼ratle 13 kiÅŸilik, 4'Ã¼ CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan 7'si Parlamento tarafÄ±ndan olmak Ã¼zere 2 de Adalet BakanÄ± ve mÃ¼steÅŸar olmak Ã¼zere 13 kiÅŸilik Hakimler SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yelerinin atanmasÄ± sÃ¼recidir. 2019 KasÄ±m'Ä±na kadar atÄ±lacak adÄ±m bu konuda. Ondan sonra 2019 KasÄ±m'Ä±nda seÃ§im yapÄ±lacak ve yÃ¼zde 50 artÄ± 1'i alan kiÅŸi bir sandÄ±ktan cumhurbaÅŸkanÄ± olarak Ã§Ä±kacak, diÄŸer sandÄ±ktan da milletvekilleri Ã§Ä±kacak ve asÄ±l sÃ¼reÃ§ bundan sonra baÅŸlayacak."

"HANGÄ° DEMOKRASÄ°NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE SIÄžDIRACAÄžIZ"

BatÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ± ile ilgili de deÄŸerlendirmelerde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"BatÄ±'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkeleri gerÃ§ekten bize Ã§ok, Ã§ok Ã§irkin saldÄ±rÄ±larda bulundular ve bÃ¼tÃ¼n bu saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen bizler tabii hep sabrettik. AB'nin mÃ¼zakereci bir Ã¼lkesi olmamÄ±za raÄŸmen, AB Ã¼yesi birÃ§oÄŸu, Ã§ok Ã§irkin maalesef adÄ±mlar attÄ±lar, kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±lar. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n yani TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na uÃ§uÅŸ izni vermeyen bir anlayÄ±ÅŸÄ± biz nereye sÄ±ÄŸdÄ±racaÄŸÄ±z, hangi demokrasinin iÃ§erisine sÄ±ÄŸdÄ±racaÄŸÄ±z?"

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T) TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¶zlemci heyetine iliÅŸkin deÄŸerlendirmesi sÄ±rasÄ±nda, bazÄ± fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶steren ErdoÄŸan, "BakÄ±n kimlerle Avrupa'daki Ã¼lkeler Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, bunu gÃ¶rme bakÄ±mÄ±ndan bunlarÄ± ben Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yorum. Zira AB biliyorsunuz PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde kabul etmiÅŸtir ve Avrupa'nÄ±n mevcut Ã¼lkelerinin tamamÄ± bunu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul etmiÅŸtir." dedi.

"FRANSA'DAKÄ° SEÃ‡Ä°MDE TÃœRKÄ°YE ÃœZERÄ°NDEN KAMPANYA YAPILIYOR"

Almanya, Avusturya, BelÃ§ika, Ä°sviÃ§re, Ä°sveÃ§, hatta Fransa'da "HayÄ±r" kampanlarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi mesela Fransa'da bir seÃ§im var bu hafta. Fransa'daki bu seÃ§imde Ã§ok ilginÃ§tir TÃ¼rkiye Ã¼zerinden hala orada kampanya yapÄ±lÄ±yor. Bu Ã§ok Ã§irkin bir ÅŸey. TÃ¼rkiye orada seÃ§ime girmiyor ki veyahut da ErdoÄŸan orada seÃ§ime girmiyor ki. Bizim Ã¼zerimizden niÃ§in bÃ¶yle bir kampanya yapÄ±yorsunuz veya PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ niye yanÄ±nÄ±za alÄ±yorsunuz? BakÄ±n ÅŸu anda ÅŸurada gÃ¶receÄŸiniz bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'ye AGÄ°T Ã¼yesi olarak gelmiÅŸ bir kiÅŸidir. Bu bir Alman parlamenterdir ve ilginÃ§ olan AGÄ°T Ã¼yesi olarak buraya gelen bir kiÅŸinin tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± lazÄ±m. Yani o buraya bir rapor yazmak iÃ§in geliyor. Herhangi bir siyasi partinin veyahut da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere deÄŸil ama ÅŸimdi burada bakÄ±yorsunuz, 'HayÄ±r' kampanyasÄ±na burada destek vermek Ã¼zere orada Ã§ekilmiÅŸ resimler. BakÄ±n burada PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avrasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ resimler ve bu kiÅŸi AGÄ°T'in mensubu olarak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderiliyor."

BÃ¶yle bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildiÄŸi zaman AGÄ°T'in tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± bildiren ErdoÄŸan, her ÅŸeyin ortada olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"DOST BÄ°LDÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ° GÃ–RMEK Ä°STERDÄ°K"

ErdoÄŸan ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Mesela yine DanimarkalÄ± bir milletvekili PKK paÃ§avralarÄ±nÄ±n dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±nÄ±n aynÄ± ÅŸekilde posterlerinin olduÄŸu bir kalabalÄ±ÄŸa nutuk atÄ±yor. Bu da AGÄ°T Ã¼yesi. Åžimdi bu insanlar benim Ã¼lkeme geldiÄŸi zaman AGÄ°T'in adil davrandÄ±ÄŸÄ±na inanabilir miyim? AGÄ°T Ã¼yelerini seÃ§erken hem tarafsÄ±z hem baÄŸÄ±msÄ±z rapor hazÄ±rlasÄ±nlar diye seÃ§ip gÃ¶ndermekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼. Åžimdi biz bu belgeleri ortaya koyduktan sonra AGÄ°T kendini neye gÃ¶re savunacak? AynÄ± ÅŸekilde burada aynÄ± kiÅŸi burada 'HayÄ±r' kampanyasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde. BÃ¼tÃ¼n bu ispatlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yine bir baÅŸka Ã¶rnek vereceÄŸim. BakÄ±n bunlar da yine ne yazÄ±k ki orada yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bir baÅŸka boyutu. BunlarÄ±n hepsi 'HayÄ±r' kampanyasÄ± yapan PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ±.

Åžimdi bunlarÄ±n hepsine Avrupa'da mÃ¼saade ederlerken, TÃ¼rkiye'den benim bakan arkadaÅŸlarÄ±m oraya gittiÄŸi zaman bunlara yol vermediler, mÃ¼saade etmediler. SalonlarÄ± vermediler, verilen salonlarÄ± sonradan iptal ettiler. BÃ¼tÃ¼n bunlar yapÄ±ldÄ±. Ben tabii bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m zaman ne dedim? 'Bu faÅŸizan bir baskÄ±dÄ±r, bu bir Nazizm baskÄ±sÄ±dÄ±r' dedim. Ä°syan ettiler, niye isyan ediyorsunuz? Siz deÄŸil misiniz bizim camilerimizi orada yakan, yÄ±kan. YÃ¶netimin bunlara karÅŸÄ± bir tedbir almasÄ± gerekmez mi? Camilerin duvarlarÄ±na gamalÄ± haÃ§ iÅŸaretlerini yapanlar onlar. BÃ¶yle elimizde bizim yÃ¼zlerce Ã¶rnek var. Åžimdi AB'nin bunlara karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekmez mi? Benim Ã¼lkemde kiliselerin duvarlarÄ±na biz onlarÄ±n hoÅŸlanmayacaÄŸÄ± iÅŸaretlerin yapÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade etsek acaba kendileri bunu hazmedeler mi? BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Biz yani TÃ¼rkiye'de buna benzer hareketler olduÄŸu zaman ilk iÅŸimiz ÅŸu 14-15 yÄ±l iÃ§erisinde hemen kiliselere, manastÄ±rlara vesaire sinagoglara tedbir almaktÄ±r. Ä°lk Ã¶nce oralarÄ± koruma altÄ±na, gÃ¼vence altÄ±na alÄ±rÄ±z ki orada herhangi bir ÅŸey olmasÄ±n diye ama biz aynÄ± ÅŸeyi dost bildiklerimizden gÃ¶rmek isterdik."â€‹

"DEMOGRAFÄ°K YAPIYI BOZDULAR"

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesindeki referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan ErdoÄŸan, GÃ¼neydoÄŸu'nun aslÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, siyasete atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk yÄ±llarda GÃ¼neydoÄŸu illerini dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, GÃ¼neydoÄŸu halkÄ±nÄ±n muhafazakar ve saÄŸlam olduÄŸunu ifade etti.



ErdoÄŸan, "Ama bÃ¶lge halkÄ±mÄ±zÄ±, ne yazÄ±k ki bunlar, silah tehditleriyle vesaire farklÄ± mecralara iradelerini sevk etmek suretiyle onlara oy kullandÄ±rttÄ±lar, zaman geldi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler, zaman geldi kovdular. Ä°l il vermeyeceÄŸim isimlerini ama biliyorum ki demografik yapÄ±yÄ± ciddi manada GÃ¼neydoÄŸu'da bozdular." diye konuÅŸtu.



Son 1 yÄ±l gibi bir sÃ¼reÃ§ iÃ§inde GÃ¼neydoÄŸu'da terÃ¶re karÅŸÄ± Ã§ok ciddi operasyonel mÃ¼cadele baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 20 ay iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 11 bine yakÄ±n terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde de 26 terÃ¶ristin Bestler Deresi'nde etkisiz hale getirildiÄŸi bilgisini verdi.Â



"Bu konuda kararlÄ±yÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ bu milletin huzurunu kaÃ§Ä±ran kim olursa olsun, burada asla acÄ±ma diye bir ÅŸey olamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ benim milletim 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarÄ±nda huzur iÃ§inde yaÅŸayacak." diye konuÅŸan ErdoÄŸan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde bÃ¶lgeyi yakÄ±p yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evlerin altÄ±ndan tÃ¼neller aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

"SEN BU Ä°ÅžÄ° GÃ–TÃœREMÄ°YORSUN"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ana muhalefet partisinin referandum sonuÃ§larÄ±na itiraz edeceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã¶ncelikle bir genel baÅŸkan olarak dersini iyi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, nerede YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) gidilir, nerede Anayasa Mahkemesine gidilir, nerede Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) gidilir, bilmesi gerektiÄŸini belirtti.Â

SonuÃ§lara gÃ¶re, ÅŸu anda 1 milyon 400 bin oy farkÄ± bulunduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Ve bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ±nda artÄ±k YSK bir defa seÃ§imlerde nihai kararÄ± veren mercidir. Bunu bilmesi lazÄ±m. Bunu ben de yaÅŸadÄ±m, Ã§ok iyi biliyorum. O zaman da yine aynÄ± zihniyette bunlarÄ±n bir adamÄ± vardÄ±. O yetkiyi kendine devÅŸirmek istedi. YSK'nÄ±n baÅŸÄ±nda o zaman bulunan zat, isim vermeyeceÄŸim, dedi ki 'Bu yetki senin deÄŸil, bu yetki benim' dedi. 'Nihai kararÄ±, YSK BaÅŸkanÄ± olarak ben veririm' dedi ve ikileyemediler. YSK olarak kararÄ± verdi ve o karar uygulamaya girdi. Anayasa Mahkemesinin Ã¶zellikle bireysel baÅŸvuruda, bu, onun yetki alanÄ± iÃ§inde deÄŸil. Yetki alanÄ± iÃ§inde neyse, Anayasa Mahkemesi de o konuda Ã§alÄ±ÅŸma yapar, onun da kararÄ±nÄ± verir. AÄ°HM kesinlikle zaten ilgi alanÄ± iÃ§inde deÄŸil. Bu, TÃ¼rkiye'nin kendi iÃ§ meselesidir, kendi yasal dÃ¼zenlemeleri iÃ§inde bu yapÄ±lÄ±r ve adÄ±m da buna gÃ¶re atÄ±lÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla oralardan alÄ±nacak cevap, YSK'dan aldÄ±ÄŸÄ± cevap dÄ±ÅŸÄ±nda bir cevap olmayacaktÄ±r. YÃ¼zde 86 katÄ±lÄ±m olan bir seÃ§imi, referandumu ÅŸaibeli hale dÃ¼ÅŸÃ¼rme gayretinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Buna hakkÄ±n yok. Kendi tabanÄ±nda veyahut da ona biliyorum ki inanarak, 'HayÄ±r' veren vatandaÅŸlara da 'Ne yapmak istiyorsun sen?', bu soruyu sorduracaktÄ±r. Ortada bir gerÃ§ek var artÄ±k ya, boÅŸuna uÄŸraÅŸma. Sen bu iÅŸi gÃ¶tÃ¼remiyorsun, anlatamÄ±yorsun."



ErdoÄŸan, milli iradenin Ã¼stÃ¼nde bir irade olamayacaÄŸÄ±nÄ± ve hala kalkÄ±p, YSK'yÄ± suÃ§lu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmenin onlara bir ÅŸey kazandÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"ÃœZERÄ°MÄ°ZE DÃœÅžEN GÃ–REVÄ° YERÄ°NE GETÄ°RÄ°RÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti'ye ne zaman Ã¼ye olacaÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, YSK'nÄ±n kesin neticeleri aÃ§Ä±klayÄ±p, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kurucusu olduÄŸu partiye gidip, Ã¼ye olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.



ErdoÄŸan, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreyle ilgili ise bu konu tabii ki ÅŸu anda partimizin yetkili kurullarÄ±nÄ±n vereceÄŸi bir karardÄ±r. Yetkili kurullarÄ± bu kararÄ± vermek suretiyle, ne zaman olacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik kararÄ± verir, ha bizler de Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen neyse, o gÃ¶revi yerine getiririz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



2017'de sizi yine partinizin baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶recek miyiz?" sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, "BÃ¶yle bir kararÄ±, eÄŸer yetkili kurullarÄ± partimizin alÄ±yorsa, aldÄ±ktan sonra da bÃ¶yle bir gÃ¶rev ÅŸahsÄ±ma tevdi ederse, ben tabii bu hizmeti partimde de seve seve vermeye her zaman hazÄ±rÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"OBAMA'NIN YAPAMADIÄžINI YAPACAKTIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Washington'da ilk yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentilerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, belgeler ve atÄ±lacak adÄ±mlar noktasÄ±nda ciddi bir hazÄ±rlÄ±k iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtti.



FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) baÅŸÄ±nÄ±n, stratejik ortak olan ABD'de barÄ±nÄ±yor olmasÄ±nÄ±n, sadece kendisini deÄŸil, tÃ¼m milleti Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:



"Ä°nanÄ±yorum ki SayÄ±n Trump bu konuda SayÄ±n Obama'nÄ±n yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaktÄ±r. En azÄ±ndan idari noktada bir karar vermek suretiyle, onun bÃ¶yle elini kolunu sallayarak, 'Pensilvanya'dan 170 Ã¼lkeyi idare ediyorum' diye beyanatlar veren bu adamÄ± oradan kalkÄ±p, 'NasÄ±l idare ediyorsun, sen bÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼?', Bunun hesabÄ±nÄ± herhalde soracaklardÄ±r. En azÄ±ndan idari noktada bÃ¶yle bir hesaplaÅŸma olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â

"TRUMP Ä°LE HER GÃ–RÃœÅžMEDE UMUTLARIM DAHA DA ARTIYOR"

TÃ¼rkiye'nin ABD ile savunma sanayindeki ikili iliÅŸkilerine deÄŸinen ErdoÄŸan, bu iliÅŸkilerin kesintiye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hÄ±zla geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â



Obama ile ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman da umutlarÄ±nÄ±n Ã§ok fazla olduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, hemen bÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶ylemenin yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



ErdoÄŸan, "Yola bir Ã§Ä±kalÄ±m, yola Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra tek avantajÄ±mÄ±z ÅŸu, SayÄ±n Trump tabii baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ adamÄ±. Ã–zellikle emlakÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde bir marka oluÅŸu Ã¶nemliydi. Biz de Ã¶zellikle piyasadan geliyoruz. O yÃ¶nde bir deneyimimiz var. Ama dediÄŸim gibi ÅŸu andaki yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 3 telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, umutlarÄ±m her gÃ¶rÃ¼ÅŸmede daha da artÄ±yor. Temennim odur ki ABD'deki bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bu noktadaki umutlarÄ±mÄ±z perÃ§inlenir. Ondan sonra ardÄ±ndan NATO zirvesinde, BrÃ¼ksel'de tekrar bir araya geleceÄŸiz. Orada da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. Her geÃ§en gÃ¼n daha iyiye giden bir sÃ¼reÃ§ olur diye umudum var." diye konuÅŸtu.

AB Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER

TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±ndaki gerilen iliÅŸkilerin ardÄ±ndan, sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesine yÃ¶nelik bir zirve yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bir dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± zirvesinin zaten yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bu zirvede AB'nin tavrÄ±nÄ± gÃ¶receklerini vurguladÄ±.



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu ana kadar kapÄ±yÄ± kapatan maalesef hep Avrupa BirliÄŸi oldu. Hala kapÄ±yÄ± kapatmaya ne yazÄ±k ki direniyor. Tabii bu ÅŸekilde bu giderse, kolay deÄŸil. Mesela bir vize sorunu yaÅŸÄ±yoruz, hala devam ediyor. Bundan Ã¶tede mÃ¼ltecilerle ilgili verilmiÅŸ sÃ¶zler var, bunlarÄ±n hiÃ§birisi yerine gelmiyor. Tabi bÃ¼tÃ¼n bunlarla beraber bizim Avrupa BirliÄŸi'ne tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z daha ne kadar olacak? Ã‡Ä±kÄ±yor bakÄ±yorsun birisi, bir aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'yi biz mÃ¼zakereleri durdurmak suretiyle askÄ±ya alacaÄŸÄ±z. Åžimdi bÃ¼tÃ¼n bu ÅŸeyler, TÃ¼rkiye'nin AB'ye bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilemektedir. Ve ben arkadaÅŸlarÄ±ma da onu sÃ¶ylÃ¼yorum. Diyorum, Ã¶yle Ã§ok fazla bundan sonra Avrupa BirliÄŸi'ne minnette bulunmayÄ±n. DÃ¼rÃ¼st davranacaklar, bize verdikleri sÃ¶zleri yerine getireceklerse getirsinler. Ha getirmeyeceklerse, aynÄ± ÅŸekilde Ä°ngiltere bir Brexit yapmÄ±ÅŸtÄ±r, iÅŸi baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ha biz de kalkar kendimiz kamuoyu araÅŸtÄ±rmamÄ±zÄ± yaparÄ±z, ona gÃ¶re adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± da atarÄ±z. Yani 54 sene biz Avrupa BirliÄŸi ile mi yaÅŸadÄ±k? Avrupa BirliÄŸi bize verdi de biz onla mÄ± ayakta durduk? Ä°ÅŸte ÅŸurada son 14-15 senedir TÃ¼rkiye 3 kat bÃ¼yÃ¼dÃ¼. OnlarÄ±n desteÄŸiyle mi bÃ¼yÃ¼dÃ¼k? TÃ¼rkiye artÄ±k kendi kaderini kendisi tayin etme imkanÄ±na, gÃ¼cÃ¼ne sahiptir. Ha biz istiyoruz ki, bizim AB'ye vereceÄŸimiz Ã§ok ÅŸey var, ama AB de bize vereceklerini, katkÄ±larÄ±nÄ± bir defa TÃ¼rkiye'den esirgemesin. DÃ¼rÃ¼st olsun ve ikide bir hakaret etmesinler. Åžunu bilsinler, eÄŸer biz TÃ¼rkiye'ye hakaret edersek, ha bu karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmaz. Bunu bilecekler. ArtÄ±k bÃ¶yle bir TÃ¼rkiye var."

"BUNDA SONRAKÄ° SÃœREÃ‡ BÃ–YLE Ä°ÅžLEMEYECEK"

AB'ye tam Ã¼yeliÄŸin hala TÃ¼rkiye'nin stratejik hedefi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirdiÄŸini ancak AB'nin TÃ¼rkiye'yi hala oyaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:



"EÄŸer siz bu konuda bizi oyalamaya devam ederseniz, biz Ankara siyasi kriterlerini ortaya koyar ve yola bÃ¶yle devam ederiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sizin Kopenhag siyasi kriterleri dediklerinizi biz zaten hayata geÃ§irdik. TÃ¼rkiye'nin bu noktada herhangi bir ÅŸeyi yok. TÃ¼rkiye adÄ±mÄ±nÄ± bu noktada attÄ±. Ve ÅŸu anda Avrupa BirliÄŸi mÃ¼ktesebatÄ±nÄ±n gerekleri neyse, bunlar bizde var. Ama siz terÃ¶ristlerden kalkÄ±yorsunuz, raportÃ¶rler oluÅŸturuyorsunuz, onlara rapor hazÄ±rlattÄ±rÄ±yorsunuz. BÃ¶yle bir anlayÄ±ÅŸ bizim tarafÄ±mÄ±zdan kabul gÃ¶rmez ve bugÃ¼ne kadar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ne kadar rapor varsa hepsi de ideolojiktir, siyasidir. Ve bu ideolojik raporlarla TÃ¼rkiye'yi hep mahkum etmek istediniz. Kusura bakmayÄ±n, bundan sonraki sÃ¼reÃ§ bÃ¶yle iÅŸlemeyecektir. Bunu gÃ¶rmeleri, bilmeleri lazÄ±m."