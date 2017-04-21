BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi
BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Fransa'nÄ±n Olympique Lyon ekibine penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup olarak elendi.
Rakibine ilk maÃ§ta 2-1 maÄŸlup olan ve sahasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada galibiyet arayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirdi ve 90 dakikayÄ± 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±. Uzatmalara giden maÃ§ta gol olmayÄ±nca siyah-beyazlÄ±lar rakibine penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 27. dakikasÄ±nda Anderson Talisca'nÄ±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§en siyah-beyazlÄ± ekip, 34. dakikada Lacazette'nin meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gÃ¶ndermesiyle ilk yarÄ±yÄ± 1-1 beraberlikle tamamladÄ±. Talisca, 58. dakikada bir gol bularak takÄ±mÄ±na 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal sÃ¼resi bu skorla tamamlanÄ±ca maÃ§ uzatmalara gitti.
Uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de her iki taraf gol atamayÄ±nca maÃ§ penaltÄ±lara gitti. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda her iki ekibin oyuncularÄ± altÄ±ÅŸar atÄ±ÅŸta golÃ¼ buldu. BeÅŸiktaÅŸ'ta Dusko Tosic'in penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Olympique Lyon'da Christophe Jallet de atÄ±ÅŸÄ± deÄŸerlendiremedi. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bir diÄŸer savunma oyuncusu Matej Mitrovic ile fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremezken, konuk ekip, Maxime Gonalons ile golÃ¼ bularak 7-6 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. BeÅŸiktaÅŸ, bu sonuÃ§la UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Bu sefer olmadÄ±
Avrupa Ligi'nde yarÄ± final iÃ§in sahaya Ã§Ä±kan BeÅŸiktaÅŸ, penaltÄ±ya giden maÃ§ta bu sefer sonuÃ§ alamadÄ±.
2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yÃ¶netiminde aynÄ± organizasyonda 2. tura kadar yÃ¼kselen siyah-beyazlÄ± ekip, Ä°ngiltere'nin Liverpool takÄ±mÄ±nÄ± penaltÄ±larla elemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk maÃ§Ä± 1-0 yitiren ancak Ä°stanbul'da rakibine normal sÃ¼rede 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran BeÅŸiktaÅŸ, uzatmanÄ±n ardÄ±ndan penaltÄ±larda 5-4 kazanarak tur atlamÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼neÅŸ, Lucescu'nun rekorunda kaldÄ±
BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Avrupa kupalarÄ±nda 18. maÃ§Ä±na Ã§Ä±karak Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu.
GeÃ§en sezon siyah-beyazlÄ± ekipte gÃ¶reve gelen GÃ¼neÅŸ, 2015-2016'da Avrupa'da 6 maÃ§ takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde bu sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 6 karÅŸÄ±laÅŸma yapan BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynÄ± sayÄ±da maÃ§ oynadÄ±. Lucescu'nun rekorunu egale eden GÃ¼neÅŸ, takÄ±mÄ±nÄ±n elenmesiyle bu baÅŸarÄ±yÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in gelecek sezonu bekleyecek.
6 maÃ§ Ã¼st Ã¼ste gol attÄ±
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Olympique Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda skor bularak Avrupa kupalarÄ±nda gol serisini 5 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±.
Son olarak UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maÃ§Ä±nÄ± gol atamadan tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 karÅŸÄ±laÅŸmada da skor buldu. Siyah-beyazlÄ± ekip, bu 6 maÃ§ta 13 gol kaydetti.
Fabricio'dan kritik kurtarÄ±ÅŸlar
Olympique Lyon ile oynanan ilk maÃ§ta hatalÄ± bir gol yiyen BeÅŸiktaÅŸ kalecisi Fabricio, rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi.
Siyah-beyazlÄ± kaleci, Ã¶zellikle uzatmanÄ±n ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Fekir'in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n fileleri gitmesine izin vermedi.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n penaltÄ±lara gitmesinin ardÄ±ndan taraftarlar, kritik atÄ±ÅŸlar Ã¶ncesi tezahÃ¼ratlarla Fabricio'ya destek verdi.
3 top direkten dÃ¶ndÃ¼
Ä°ki ekibin sÄ±k sÄ±k pozisyon bulduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada 3 top direkten dÃ¶ndÃ¼.
MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ±nda Olympique Lyon'da Lacazette'nin ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak yan direÄŸe Ã§arpÄ±p auta Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°kinci yarÄ±da ise Quaresma'nÄ±n orta ÅŸut karÄ±ÅŸÄ±mÄ± vuruÅŸunda, kalecinin mÃ¼dahale edemediÄŸi top direÄŸe Ã§arpÄ±p oyun alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son dakikalarÄ±nda ise konuk ekipten Tolisso'nun sert ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak Ã¼st direÄŸe Ã§arpÄ±p auta gitti.
Taraftarlardan teselli
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n Olympique Lyon lehine sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ± taraftarlar, takÄ±mlarÄ±na destek vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Taraftarlar, Ã¶zellikle penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± olamayan Tosic ile Mitrovic'e alkÄ±ÅŸlarla teselli etti.
Â
Â
BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±
Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n direniÅŸ azmini kÄ±rmayÄ± amaÃ§layan fanatik Yahudiler, BatÄ± Åžeria'daki Ofer Cezaevi yakÄ±nlarÄ±nda "mangal partisi" dÃ¼zenledi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasÄ±nda 24 Nisan'da Cenevre'de yapÄ±lacak toplantÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu
Lyon Camisi yÃ¶neticisi Kabtane, "Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶revi 23 Nisan'da oy kullanmaktÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± devam eden gÃ¶sterilerde son 24 saatte 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ± kapsamÄ±nda 19 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã–zbekistan'dan yabancÄ± sermayeli Ã¼retici ÅŸirketlere vergi imtiyazlarÄ± tanÄ±ndÄ±
AB, ÃœrdÃ¼n'e gÃ¼neÅŸ enerjisi santrali inÅŸasÄ± iÃ§in 30 milyon euro baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.