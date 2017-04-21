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07:10, 21 Nisan 2017 Cuma
DÃ¼nya
06:50, 21 Nisan 2017 Cuma

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BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Fransa'nÄ±n Olympique Lyon ekibine penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup olarak elendi.

Rakibine ilk maÃ§ta 2-1 maÄŸlup olan ve sahasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada galibiyet arayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirdi ve 90 dakikayÄ± 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±. Uzatmalara giden maÃ§ta gol olmayÄ±nca siyah-beyazlÄ±lar rakibine penaltÄ±larda 7-6 maÄŸlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 27. dakikasÄ±nda Anderson Talisca'nÄ±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§en siyah-beyazlÄ± ekip, 34. dakikada Lacazette'nin meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gÃ¶ndermesiyle ilk yarÄ±yÄ± 1-1 beraberlikle tamamladÄ±. Talisca, 58. dakikada bir gol bularak takÄ±mÄ±na 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal sÃ¼resi bu skorla tamamlanÄ±ca maÃ§ uzatmalara gitti.

Uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de her iki taraf gol atamayÄ±nca maÃ§ penaltÄ±lara gitti. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda her iki ekibin oyuncularÄ± altÄ±ÅŸar atÄ±ÅŸta golÃ¼ buldu. BeÅŸiktaÅŸ'ta Dusko Tosic'in penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Olympique Lyon'da Christophe Jallet de atÄ±ÅŸÄ± deÄŸerlendiremedi. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bir diÄŸer savunma oyuncusu Matej Mitrovic ile fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremezken, konuk ekip, Maxime Gonalons ile golÃ¼ bularak 7-6 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. BeÅŸiktaÅŸ, bu sonuÃ§la UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

BeÅŸiktaÅŸ

Bu sefer olmadÄ±

Avrupa Ligi'nde yarÄ± final iÃ§in sahaya Ã§Ä±kan BeÅŸiktaÅŸ, penaltÄ±ya giden maÃ§ta bu sefer sonuÃ§ alamadÄ±.

2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yÃ¶netiminde aynÄ± organizasyonda 2. tura kadar yÃ¼kselen siyah-beyazlÄ± ekip, Ä°ngiltere'nin Liverpool takÄ±mÄ±nÄ± penaltÄ±larla elemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk maÃ§Ä± 1-0 yitiren ancak Ä°stanbul'da rakibine normal sÃ¼rede 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran BeÅŸiktaÅŸ, uzatmanÄ±n ardÄ±ndan penaltÄ±larda 5-4 kazanarak tur atlamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼neÅŸ, Lucescu'nun rekorunda kaldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Avrupa kupalarÄ±nda 18. maÃ§Ä±na Ã§Ä±karak Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu.

GeÃ§en sezon siyah-beyazlÄ± ekipte gÃ¶reve gelen GÃ¼neÅŸ, 2015-2016'da Avrupa'da 6 maÃ§ takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde bu sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 6 karÅŸÄ±laÅŸma yapan BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynÄ± sayÄ±da maÃ§ oynadÄ±. Lucescu'nun rekorunu egale eden GÃ¼neÅŸ, takÄ±mÄ±nÄ±n elenmesiyle bu baÅŸarÄ±yÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in gelecek sezonu bekleyecek.

6 maÃ§ Ã¼st Ã¼ste gol attÄ±
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Olympique Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda skor bularak Avrupa kupalarÄ±nda gol serisini 5 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±.

Son olarak UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maÃ§Ä±nÄ± gol atamadan tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 karÅŸÄ±laÅŸmada da skor buldu. Siyah-beyazlÄ± ekip, bu 6 maÃ§ta 13 gol kaydetti.

Fabricio'dan kritik kurtarÄ±ÅŸlar

Olympique Lyon ile oynanan ilk maÃ§ta hatalÄ± bir gol yiyen BeÅŸiktaÅŸ kalecisi Fabricio, rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlÄ± kaleci, Ã¶zellikle uzatmanÄ±n ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Fekir'in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n fileleri gitmesine izin vermedi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n penaltÄ±lara gitmesinin ardÄ±ndan taraftarlar, kritik atÄ±ÅŸlar Ã¶ncesi tezahÃ¼ratlarla Fabricio'ya destek verdi.

3 top direkten dÃ¶ndÃ¼
Ä°ki ekibin sÄ±k sÄ±k pozisyon bulduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada 3 top direkten dÃ¶ndÃ¼.

MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ±nda Olympique Lyon'da Lacazette'nin ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak yan direÄŸe Ã§arpÄ±p auta Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da ise Quaresma'nÄ±n orta ÅŸut karÄ±ÅŸÄ±mÄ± vuruÅŸunda, kalecinin mÃ¼dahale edemediÄŸi top direÄŸe Ã§arpÄ±p oyun alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son dakikalarÄ±nda ise konuk ekipten Tolisso'nun sert ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak Ã¼st direÄŸe Ã§arpÄ±p auta gitti.

Taraftarlardan teselli
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n Olympique Lyon lehine sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ± taraftarlar, takÄ±mlarÄ±na destek vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Taraftarlar, Ã¶zellikle penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± olamayan Tosic ile Mitrovic'e alkÄ±ÅŸlarla teselli etti.

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