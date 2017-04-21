09:21, 21 Nisan 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri TopluluÄŸu (CELAC) Ã¼lkeleri heyet baÅŸkanlarÄ±nÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.

(Ä°stanbul/15.00)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AK Parti TekkekÃ¶y, Canik, Terme ve Ã‡arÅŸamba ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek, Grand Cevahir'de GenÃ§ TÃ¼rkiye Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Samsun/10.15-19.00)

2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, bakanlÄ±kta GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n "GÃ¶Ã§men ArkadaÅŸÄ±m" konulu resim yarÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)Â

3- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, bakanlÄ±kta dÃ¼zenlenecek Milli Savunma Ãœniversitesi 2017-2018 EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Askeri Ã–ÄŸrenci AlÄ±mÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

4- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Swiss Otel'de Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Hizmet Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/19.30)Â

5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, Tunceli'deki helikopter kazasÄ±nda ÅŸehit olan polislerin ailelerine ziyarette bulunacak, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak, YeÅŸilyurt ilÃ§esini ziyaret edecek.

(Malatya/13.30/15.00/16.00)

6- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak.

(Ankara/11.00)Â



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, IMF-DÃ¼nya BankasÄ± Bahar ToplantÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde, Ã¶zel sektÃ¶r temsilcileriyle ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek, G20 ve UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak.

(Washington)Â

2- TÃœÄ°K, 2016 yÄ±lÄ± "istatistiklerle Ã§ocuk" ve Ocak-Mart 2017 dÃ¶nemi "bina inÅŸaatÄ± maliyet endeksi" verilerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- TÃ¼rkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri TopluluÄŸu (CELAC) DÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ 4. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±, TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Ä°stanbul/ 09.30)Â

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, UNESCO TÃ¼rkiye Milli Komisyonunca dÃ¼zenlenen "DoÄŸal, KÃ¼ltÃ¼rel ve Somut Olmayan Miras" temalÄ± Afrika-TÃ¼rkiye Deneyim PaylaÅŸÄ±mÄ± Yuvarlak Masa ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Antalya/10.00)Â

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GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Merkez Camisiâ€™nde cuma hutbesini irat edecek.

(AÄŸrÄ±/12.15)Â

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±, Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir KarabÃ¼kspor-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.

(Konya/KarabÃ¼k/20.00)Â

2- THY Avrupa Ligi play-off ikinci maÃ§larÄ±nda Olympiakos-Anadolu Efes ve Real-Madrid-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Atina/21.00/Madrid/22.00)Â

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Banvit, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek.

(BalÄ±kesir/18.00)Â

4- UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarÄ± final kura Ã§ekimi Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lacak.

(Nyon/13.00/14.00)Â

5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarÄ± final 3. maÃ§larÄ± oynanacak.

- FenerbahÃ§e-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat BankasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/18.00/Ankara/19.00)

6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 3. maÃ§Ä±nda Maliye Piyango ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ankara/17.00)

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Ã–ZEL HABER

1- Ä°ki TÃ¼rk mÃ¼hendisin geliÅŸtirdiÄŸi cihaz ABD ordusu ve NASA'da

- YÄ±ldÄ±rÄ±m fotoÄŸrafÄ± Ã§ekme isteÄŸiyle yola Ã§Ä±kan iki TÃ¼rk elektronik mÃ¼hendisi, baÅŸta tamamen el Ã¼retimiyle geliÅŸtirdikleri, daha sonra uluslararasÄ± fonlama platformundan destek alarak seri Ã¼retime geÃ§tikleri fotoÄŸraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'Ä±, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayÄ± baÅŸardÄ±

- MIOPS SMART, ÅŸimÅŸek Ã§akmasÄ±, balon patlamasÄ±, bardak kÄ±rÄ±lmasÄ±, merminin havadaki hareketi gibi insan refleksinin yakalamakta zorlandÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n kolay ÅŸekilde Ã§ekebilmesini saÄŸlÄ±yor

- MIOPS Teknoloji Kurucu OrtaÄŸÄ± Onur Ã‡elik:

- "Åžu anda Amerikan ordusunda aktif olarak kullanÄ±lan 10 cihazÄ±mÄ±z, NASA'da 5 cihazÄ±mÄ±z var. NASA roket kalkÄ±ÅŸ anlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflanmasÄ±nda, Amerikan ordusu da bomba infilak testlerinin fotoÄŸraflanmasÄ±nda kullanÄ±yor. GeÃ§en hafta yazÄ±ÅŸtÄ±k 'hala Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yor musunuz?' diye, 'ÅŸu an sahada aktif olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸlerine yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶ylediler. Biz bu Ã¼rÃ¼nÃ¼ geliÅŸtirirken bu alanda kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtik"

- "2018 yÄ±lÄ± iÃ§in kendimize 10 milyon lira ihracat hedefi koyduk"

2- Almanya'daki TÃ¼rklerin para transferi tersine dÃ¶ndÃ¼

- KÄ±ta AvrupasÄ± ve Avro BÃ¶lgesi'nde faizsiz bankacÄ±lÄ±k yapan KT Bank AG'nin Ãœst YÃ¶neticisi Ahmet Kudsi Arslan:

- "Birinci ve ikinci kuÅŸaÄŸÄ±n TÃ¼rkiye'de yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlar, buradaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kuÅŸaÄŸÄ± besler duruma geldiÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye'den Almanya'ya yapÄ±lan transfer hacmi Almanya'dan TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan hacmin 3 katÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda"

- "TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼me ivmesinin ekonomi yÃ¶netiminin alacaÄŸÄ± yeni kararlarla, yeni teÅŸvik paketleriyle daha da yukarÄ± dÃ¶neceÄŸine eminim"

- "Ä°slami bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k. Ä°slami bankacÄ±lÄ±k kendi iÃ§inde etik bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da Ã§ok Ã¶nemli bir temsilcisi konumunda"

- "ECB'nin fonlama imkanlarÄ±ndan yararlanamÄ±yoruz"

3- TÃ¼keticinin gÃ¼veni arttÄ±, satÄ±n alma iÅŸtahÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

- TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek deÄŸerine ulaÅŸÄ±rken, bireylerin otomobil, konut satÄ±n alma ihtimalini gÃ¶steren endeksler de tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti

- Buna gÃ¶re, nisanda otomobil satÄ±n alma ihtimali endeksi yÃ¼zde 35,8, konut satÄ±n alma ve inÅŸa ettirme ihtimali endeksi de yÃ¼zde 27,7 arttÄ±

- Ata YatÄ±rÄ±m AraÅŸtÄ±rmadan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Cemal DemirtaÅŸ:

- "DolarÄ±n bu kadar yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen tÃ¼ketici hareketlerinde bÃ¼yÃ¼k bir durgunluk gÃ¶rmedik, bekle-gÃ¶r havasÄ± olmadÄ±"

- "Referandumla belirsizlik bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ortadan kalktÄ±. Endekslerdeki artan oranda iyileÅŸmeleri yaz aylarÄ±yla birlikte gÃ¶rmeyi bekliyoruz"