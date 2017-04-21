Kolombiya'dan Venezuela'ya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun, Kolombiya yÃ¶netimini, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile yapÄ±lan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki sÄ±rlarÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit ettiÄŸi bildirildi.
Kolombiya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Maduro, Kolombiya'nÄ±n FARC'la vardÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±, kendisi ve eski Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Hugo Chavez sayesinde imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Maduro, KolombiyalÄ± muhataplarÄ±nÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle dalga geÃ§mekle suÃ§layarak, "BarÄ±ÅŸ sÃ¼recinin kayÄ±tlarÄ±nÄ±, sÄ±rlarÄ±nÄ± ve 10 yÄ±ldÄ±r sakladÄ±ÄŸÄ±m bÃ¼tÃ¼n hakikatleri aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
"KOLOMBÄ°YA FARC LÄ°DERLERÄ°NÄ° Ã–LDÃœRECEK" Ä°DDÄ°ASI
Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, elinde Kolombiya'nÄ±n FARC liderlerini Ã¶ldÃ¼rmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde istihbarat olduÄŸunu da iddia etti.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 6 yÄ±l Ã¶nce, Venezuela'daki BolivarcÄ± devrimin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu Hugo Chavez'e sÃ¶ylediÄŸini belirtmiÅŸti.
Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±yla iki hafta Ã¶nce baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geÃ§en hafta 15 yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmama cezasÄ± verilmesi Ã¼zerine alevlenmiÅŸti. Ãœlkede 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi protestolarda 17 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararÄ±yla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±. Muhalefet bu kararÄ±n Ã¼lkeyi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir yola sÃ¼rÃ¼klediÄŸini savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ileri ki sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan Somaliâ€™de Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi binasÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã‡in Devlet Konseyi, yetkililerin kendileri ve ailelerinin kiÅŸisel bilgi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmeleri talimatÄ± verdi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti
BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±
Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi