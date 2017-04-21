09:45, 21 Nisan 2017 Cuma

Kolombiya'dan Venezuela'ya "sÄ±r tehdidi"





Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun, Kolombiya yÃ¶netimini, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile yapÄ±lan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki sÄ±rlarÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit ettiÄŸi bildirildi. Kolombiya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Maduro, Kolombiya'nÄ±n FARC'la vardÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±, kendisi ve eski Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Hugo Chavez sayesinde imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Maduro, KolombiyalÄ± muhataplarÄ±nÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle dalga geÃ§mekle suÃ§layarak, "BarÄ±ÅŸ sÃ¼recinin kayÄ±tlarÄ±nÄ±, sÄ±rlarÄ±nÄ± ve 10 yÄ±ldÄ±r sakladÄ±ÄŸÄ±m bÃ¼tÃ¼n hakikatleri aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±. "KOLOMBÄ°YA FARC LÄ°DERLERÄ°NÄ° Ã–LDÃœRECEK" Ä°DDÄ°ASI Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, elinde Kolombiya'nÄ±n FARC liderlerini Ã¶ldÃ¼rmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde istihbarat olduÄŸunu da iddia etti. Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 6 yÄ±l Ã¶nce, Venezuela'daki BolivarcÄ± devrimin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu Hugo Chavez'e sÃ¶ylediÄŸini belirtmiÅŸti. Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±yla iki hafta Ã¶nce baÅŸlayan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geÃ§en hafta 15 yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmama cezasÄ± verilmesi Ã¼zerine alevlenmiÅŸti. Ãœlkede 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi protestolarda 17 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararÄ±yla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±. Muhalefet bu kararÄ±n Ã¼lkeyi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir yola sÃ¼rÃ¼klediÄŸini savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.