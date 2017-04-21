09:54, 21 Nisan 2017 Cuma

Ã‡inli yetkililere yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± bildirme zorunluluÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, devlet yetkililerine yÃ¶nelik varlÄ±k beyanÄ± dÃ¼zenlemelerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rarak kamu personeline yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± da bildirmeleri talimatÄ±nÄ± verdi.

Ã‡in Devlet Konseyinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yetkililerin kiÅŸisel bilgilerine iliÅŸkin yeni dÃ¼zenlemeler getirildiÄŸini ve uymayanlarÄ±n ceza alacaÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, ilÃ§e dÃ¼zeyi ve Ã¼zeri kamu personelinin medeni hal, yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahati, hukuki ceza kaydÄ±, maaÅŸ haricindeki kazanÃ§, gayrimenkul varlÄ±ÄŸÄ±, hisse senedi, fon ve diÄŸer yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± doÄŸrudan Ã‡in KomÃ¼nist Partisine (Ã‡KP) rapor etmeleri gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Yeni dÃ¼zenleme kapsamÄ±ndaki yetkililerin, eÅŸ ya da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bir yÄ±ldan fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakÄ±n akrabasÄ±nÄ±n tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± da Ã‡KP'ye beyan etmesi gerekecek.

Kamu kurumlarÄ±ndaki kadrolarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamu ÅŸirketlerinin orta ve Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinin de dÃ¼zenleme kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, tasarruf miktarÄ±nÄ± daha yÃ¼ksek olduÄŸu halde 44 bin dolardan az ya da gayrimenkul varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 50 metrekare daha dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶steren yetkililerin soruÅŸturma kapsamÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.

Ã‡in, yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 2010'dan itibaren vali yardÄ±mcÄ±sÄ± dÃ¼zeyi ve Ã¼zeri yetkililerin, medeni hal, gelir durumu, seyahat bilgileri gibi kalemlerden oluÅŸan 14 farklÄ± kategoride beyan zorunluluÄŸunu iÃ§eren yasayÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymuÅŸtu.

Ãœlkede ilgili yasayÄ± ihlal ettikleri tespit edilen 9 bin 100 yetkilinin terfi hakkÄ± dondurulmuÅŸ, 124 bin 800 kiÅŸi ise yanlÄ±ÅŸ beyanda bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle Ã§eÅŸitli disiplin ve hukuki cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡KP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bÃ¶lgesel birimleri, 2012'den bu yana Ã¼lke genelinde 75 milyondan fazla Ã‡KP Ã¼yesini soruÅŸturmuÅŸtu.