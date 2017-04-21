Ã‡inli yetkililere yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± bildirme zorunluluÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in, devlet yetkililerine yÃ¶nelik varlÄ±k beyanÄ± dÃ¼zenlemelerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rarak kamu personeline yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± da bildirmeleri talimatÄ±nÄ± verdi.
Ã‡in Devlet Konseyinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yetkililerin kiÅŸisel bilgilerine iliÅŸkin yeni dÃ¼zenlemeler getirildiÄŸini ve uymayanlarÄ±n ceza alacaÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, ilÃ§e dÃ¼zeyi ve Ã¼zeri kamu personelinin medeni hal, yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahati, hukuki ceza kaydÄ±, maaÅŸ haricindeki kazanÃ§, gayrimenkul varlÄ±ÄŸÄ±, hisse senedi, fon ve diÄŸer yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± doÄŸrudan Ã‡in KomÃ¼nist Partisine (Ã‡KP) rapor etmeleri gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Yeni dÃ¼zenleme kapsamÄ±ndaki yetkililerin, eÅŸ ya da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bir yÄ±ldan fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakÄ±n akrabasÄ±nÄ±n tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± da Ã‡KP'ye beyan etmesi gerekecek.
Kamu kurumlarÄ±ndaki kadrolarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamu ÅŸirketlerinin orta ve Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinin de dÃ¼zenleme kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, tasarruf miktarÄ±nÄ± daha yÃ¼ksek olduÄŸu halde 44 bin dolardan az ya da gayrimenkul varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 50 metrekare daha dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶steren yetkililerin soruÅŸturma kapsamÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.
Ã‡in, yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 2010'dan itibaren vali yardÄ±mcÄ±sÄ± dÃ¼zeyi ve Ã¼zeri yetkililerin, medeni hal, gelir durumu, seyahat bilgileri gibi kalemlerden oluÅŸan 14 farklÄ± kategoride beyan zorunluluÄŸunu iÃ§eren yasayÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymuÅŸtu.
Ãœlkede ilgili yasayÄ± ihlal ettikleri tespit edilen 9 bin 100 yetkilinin terfi hakkÄ± dondurulmuÅŸ, 124 bin 800 kiÅŸi ise yanlÄ±ÅŸ beyanda bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle Ã§eÅŸitli disiplin ve hukuki cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡KP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bÃ¶lgesel birimleri, 2012'den bu yana Ã¼lke genelinde 75 milyondan fazla Ã‡KP Ã¼yesini soruÅŸturmuÅŸtu.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ileri ki sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan Somaliâ€™de Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi binasÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã‡in Devlet Konseyi, yetkililerin kendileri ve ailelerinin kiÅŸisel bilgi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmeleri talimatÄ± verdi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti
BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
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Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
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