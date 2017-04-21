10:01, 21 Nisan 2017 Cuma

ABD BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±ndan cami ziyareti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'ya giden ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in duraklarÄ±ndan biri, GÃ¼ney Asya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi oldu. Pence, eÅŸi ve kÄ±zlarÄ±nÄ±n Ä°stiklal Camii'ni ziyaretinde Ã§ekilen Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±, uluslararasÄ± haber ajanslarÄ± dÃ¼nyaya servis etti. Ziyarette Karen Pence ile kÄ±zlarÄ± Charlotte ve Audrey'in baÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Camide dua eden Pence, Ã¼lkedeki Ä°slam'Ä±n aÃ§Ä±kÃ§a dÃ¼nyaya ilham verdiÄŸini sÃ¶yledi. ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'na gÃ¶re, Ä°slam bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirici, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yedi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeye getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ± ve Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yumuÅŸatmayÄ± hedefleyen Pence, Washington yÃ¶netiminin radikal terÃ¶ristleri ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k tehditlerden birinin radikal terÃ¶rizmin yÃ¼kselmesi ve yayÄ±lmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, Yahudilere ve Siyonizme baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± ile bilinen Evangelist bir Hristiyan.