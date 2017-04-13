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11:50, 21 Nisan 2017 Cuma
Amerika
Güncelleme: 10:23, 21 Nisan 2017 Cuma

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Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran’ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını belirterek, ileri ki süreçte bir şeyler yapacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

İran ile P5+1 ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, bu anlaşmayı “Berbat” olarak niteleyen ve kendisinin asla imzalamayacağını dile getiren Trump, “İran, anlaşmanın ruhuna uygun davranmıyor. Davranmak zorunda ama davranmıyor." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN BU ANLAŞMAYLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK KÖTÜLÜK EDİYORLAR"

"Ne yapılabileceğine bakacaklarını" bildiren Trump, şöyle devam etti:

"Yapılan bir anlaşmayla ilgili çok büyük kötülük ediyorlar. Berbat bir anlaşmaydı. Alsa imzalanmamalıydı. Müzakere edildiği şekilde müzakere edilmemeliydi. Ben tüm anlaşmalara taraftarım ama bu çok kötü bir anlaşma, gördüğüm, imzalanmış en kötü anlaşma. Onlar anlaşmanın ruhuna uygun hareket etmiyorlar. Biz konuyu çok dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz ve yakın zamanda bu konuda söyleyeceklerimiz olacak."

“KUZEY KORE KONUSUNDA İYİ DURUMDAYIZ”

Kuzey Kore’nin füze denemelerine ilişkin bir soru üzerine Trump, “Kuzey Kore konusunda çok iyi durumdayız.” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile geçen haftalarda görüştüğünü ve bu ülkenin liderine büyük saygı duyduğunu ifade eden Trump, Şi’nin Kuzey Kore konusunda elinden geleni yapacağına inancını dile getirdi.

Trump, Şi'nin çabalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çok iyi çalışıyor. Konunun uzmanları Çin’in daha önce bu denli çok çalıştığını görmediklerini söylüyor. Birçok kömür gemileri geri gönderildi. Başkaca birçok şey oldu. Son birkaç saat içerisinde çok sıra dışı şeyler oldu. Başkan’ın (Şi) çok çalışacağı konusunda gerçekten güvenim tam. Başarıp başaramayacağını bilmiyorum ama ellerinden geleni yaptığı konusunda güvenim tam."



İlgili Konular iran ABD trump
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