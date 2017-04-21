10:22, 21 Nisan 2017 Cuma

Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÄ°KA ve IHH iÅŸbirliÄŸinde 2012 yÄ±lÄ±nda â€˜Somali TarÄ±m Okuluâ€™ Projesi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Proje kapsamÄ±nda Somaliâ€™nin baÅŸkenti MogadiÅŸuâ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda kurulan Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi bina inÅŸaatÄ± tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Ziraat FakÃ¼ltesi hizmet binasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine TÄ°KA MogadiÅŸu Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Galip YÄ±lmaz, T.C. MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸaviri Ahmet AktÃ¼rkoÄŸlu, Maarif VakfÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Ahmet GÃ¼ndÃ¼z, Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri HÃ¼seyin OruÃ§, Yavuz Dede, Hasan AynacÄ±, Niyazi Ã–zgÃ¼r YÃ¼ce, Somaliâ€™de faaliyet gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da STK temsilcisi katÄ±ldÄ±.

TÄ°KA ve IHH iÅŸbirliÄŸinde 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan â€˜Somali TarÄ±m Okuluâ€™ Projesi baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Projenin 1. AÅŸamasÄ±nda Somaliâ€™nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden 500 kiÅŸiye uygulamalÄ± tarÄ±m eÄŸitimi verildi. Projenin 2. AÅŸamasÄ±nda ise 2014 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±ndan itibaren â€˜Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesiâ€™ kurulmuÅŸ ve ÅŸu anda 150 Ã¶ÄŸrencisiyle eÄŸitimine devam ediyor.

Proje kapsamÄ±nda TÄ°KA tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda, , Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi yerleÅŸkesi iÃ§ine modern tarÄ±m tekniklerini Ã¶ÄŸretmek iÃ§in 2000 metrekare alana sahip sera kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirildi. AyrÄ±ca uygulama eÄŸitimler iÃ§in traktÃ¶r ve helezon, rÃ¶mork, pulvarizatÃ¶r, silaj makinesi, pulluk, mibzer, Ã§apa makinesi ve diskaro benzeri 14 kalem tarÄ±m aleti temin edildi.

UygulamalÄ± tarÄ±msal eÄŸitimin amacÄ±na uygun devam etmesini saÄŸlamak maksadÄ±yla, TÄ°KA devamlÄ± olarak TarÄ±m uzmanlarÄ±nÄ±n Somaliâ€™de gÃ¶revlendirilmesini saÄŸlÄ±yor. Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi Hizmet BinasÄ±, uygulamalÄ± eÄŸitimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seralar ve aÃ§Ä±k Ã¼retim alanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alan iÃ§erisinde bulunuyor. FakÃ¼ltede eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrenciler teorik ve uygulamalÄ± eÄŸitimleri aynÄ± sahada alacaklar. Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi Hizmet BinasÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n finansmanÄ±, IHH tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ ve inÅŸaat 3 yÄ±lda tamamlandÄ±. Hizmet binasÄ± 600 metrekare kapalÄ± alan iÃ§erisinde, 3 sÄ±nÄ±f, idari birimler, laboratuvarlara sahip olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.