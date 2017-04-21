Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÄ°KA ve IHH iÅŸbirliÄŸinde 2012 yÄ±lÄ±nda â€˜Somali TarÄ±m Okuluâ€™ Projesi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Proje kapsamÄ±nda Somaliâ€™nin baÅŸkenti MogadiÅŸuâ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda kurulan Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi bina inÅŸaatÄ± tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Ziraat FakÃ¼ltesi hizmet binasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine TÄ°KA MogadiÅŸu Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Galip YÄ±lmaz, T.C. MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸaviri Ahmet AktÃ¼rkoÄŸlu, Maarif VakfÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Ahmet GÃ¼ndÃ¼z, Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri HÃ¼seyin OruÃ§, Yavuz Dede, Hasan AynacÄ±, Niyazi Ã–zgÃ¼r YÃ¼ce, Somaliâ€™de faaliyet gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da STK temsilcisi katÄ±ldÄ±.
TÄ°KA ve IHH iÅŸbirliÄŸinde 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan â€˜Somali TarÄ±m Okuluâ€™ Projesi baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Projenin 1. AÅŸamasÄ±nda Somaliâ€™nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden 500 kiÅŸiye uygulamalÄ± tarÄ±m eÄŸitimi verildi. Projenin 2. AÅŸamasÄ±nda ise 2014 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±ndan itibaren â€˜Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesiâ€™ kurulmuÅŸ ve ÅŸu anda 150 Ã¶ÄŸrencisiyle eÄŸitimine devam ediyor.
Proje kapsamÄ±nda TÄ°KA tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda, , Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi yerleÅŸkesi iÃ§ine modern tarÄ±m tekniklerini Ã¶ÄŸretmek iÃ§in 2000 metrekare alana sahip sera kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirildi. AyrÄ±ca uygulama eÄŸitimler iÃ§in traktÃ¶r ve helezon, rÃ¶mork, pulvarizatÃ¶r, silaj makinesi, pulluk, mibzer, Ã§apa makinesi ve diskaro benzeri 14 kalem tarÄ±m aleti temin edildi.
UygulamalÄ± tarÄ±msal eÄŸitimin amacÄ±na uygun devam etmesini saÄŸlamak maksadÄ±yla, TÄ°KA devamlÄ± olarak TarÄ±m uzmanlarÄ±nÄ±n Somaliâ€™de gÃ¶revlendirilmesini saÄŸlÄ±yor. Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi Hizmet BinasÄ±, uygulamalÄ± eÄŸitimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seralar ve aÃ§Ä±k Ã¼retim alanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alan iÃ§erisinde bulunuyor. FakÃ¼ltede eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrenciler teorik ve uygulamalÄ± eÄŸitimleri aynÄ± sahada alacaklar. Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi Hizmet BinasÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n finansmanÄ±, IHH tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ ve inÅŸaat 3 yÄ±lda tamamlandÄ±. Hizmet binasÄ± 600 metrekare kapalÄ± alan iÃ§erisinde, 3 sÄ±nÄ±f, idari birimler, laboratuvarlara sahip olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ileri ki sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan Somaliâ€™de Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi binasÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã‡in Devlet Konseyi, yetkililerin kendileri ve ailelerinin kiÅŸisel bilgi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmeleri talimatÄ± verdi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti
BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±
Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi